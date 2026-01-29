La matrícula en educación superior en Colombia ha registrado cambios significativos en los últimos años, con un crecimiento marcado en varias instituciones, especialmente aquellas con modelos de educación virtual y a distancia. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) del Ministerio de Educación, publicadas por El Tiempo, la universidad con mayor aumento de estudiantes en el país entre 2021 y 2024 fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Según los datos oficiales, la UNAD pasó de tener 107.701 estudiantes matriculados en 2021 a 172.315 en 2024, lo que representa un incremento de 64.614 alumnos en ese periodo. Este crecimiento la ubica en el primer lugar del ranking elaborado con base en las cifras del Snies.

Este es el ranking que tiene la entidad:

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

2021: 107.701

2024: 172.315

+ 64.614

2021: 107.701 2024: 172.315 + 64.614 Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN

2021: 31.642

2024: 56.101

+ 24.459

2021: 31.642 2024: 56.101 + 24.459 Corporación Universitaria Iberoamericana – Ibero

2021: 16.155

2024: 27.491

+ 11.336

2021: 16.155 2024: 27.491 + 11.336 Universidad del Valle

2021: 25.976

2024: 35.043

+ 9.067

2021: 25.976 2024: 35.043 + 9.067 Universidad Internacional de la Rioja – Unir

2021: 2.298

2024: 7.880

+ 5.582

+ 242 %

2021: 2.298 2024: 7.880 + 5.582 + 242 % Fundación San José

2021: 2.198

2024: 5.656

+ 3.458

+ 157 %

2021: 2.198 2024: 5.656 + 3.458 + 157 % Universidad Santiago de Cali

2021: 20.107

2024: 23.391

+ 3.284

2021: 20.107 2024: 23.391 + 3.284 Universidad del Sinú – Unisinú

2021: 13.174

2024: 15.769

+ 2.595

2021: 13.174 2024: 15.769 + 2.595 Fundación Universitaria San Martín

2021: 4.660

2024: 7.215

+ 2.555

2021: 4.660 2024: 7.215 + 2.555 Universidad Manuela Beltrán

2021: 6.315

2024: 8.834

+ 2.519

2021: 6.315 2024: 8.834 + 2.519 Universidad EAN

2021: 9.889

2024: 12.304

+ 2.415

2021: 9.889 2024: 12.304 + 2.415 Fundación Universitaria Compensar

2021: 7.238

2024: 9.138

+ 1.900

2021: 7.238 2024: 9.138 + 1.900 Fundación Universitaria Los Libertadores

2021: 7.272

2024: 9.013

+ 1.741

2021: 7.272 2024: 9.013 + 1.741 Universidad INCCA

2021: 1.110

2024: 2.819

+ 1.709

+ 154 %

2021: 1.110 2024: 2.819 + 1.709 + 154 % Fundación Universitaria Salesiana

2021: 77

2024: 282

+ 230 %

Dentro del listado también aparece el caso de la cuestionada Fundación San José, que en el mismo periodo pasó de 2.198 a 5.656 estudiantes, un incremento del 157 %. Cabe recordar que esta institución ha sido señalada por presuntamente graduar a algunos egresados sin cumplir requisitos de ley, como la presentación de las pruebas Saber Pro. Uno de los casos mencionados públicamente es el de Juliana Guerrero, quien aspiraba al Viceministerio de Juventud.

¿Cuáles son las universidades que más perdieron estudiantes en Colombia?

La matrícula en varias universidades privadas del país ha registrado caídas significativas en los últimos años, según cifras comparadas entre 2016 y 2024. Uno de los casos más notorios es el de la Universidad Autónoma de Colombia, que pasó de tener 8.107 estudiantes en 2016 a apenas 563 en 2024, lo que representa una disminución de 7.544 alumnos, equivalente a una reducción del 93 % en nueve años. (Vea también: Valor del semestre de contaduría en U. San José, donde viceministra Juliana Guerrero se tituló) También se evidencian descensos en otras instituciones. La Universidad Central reportó 10.118 estudiantes en 2020 y bajó a 6.883 en 2024, con una pérdida de 3.235 matriculados. Por su parte, la Universidad Cooperativa de Colombia pasó de 38.672 estudiantes en 2021 a 35.454 en 2024, lo que significa 3.218 menos. En el mismo periodo, la Universidad Católica de Colombia redujo su población estudiantil de 10.129 a 7.581 alumnos, una caída de 2.548 estudiantes. Estas cifras reflejan una tendencia de disminución en la matrícula de algunas instituciones de educación superior en el país. ¿Cuál es la mejor universidad de Colombia en 2025? La pregunta sobre cuál es la mejor universidad de Colombia en 2025 no tiene una única respuesta, ya que depende del enfoque y los criterios de cada ranking académico. Sin embargo, dos instituciones se mantienen de forma constante en los primeros lugares: la Universidad Nacional de Colombia, de carácter público, y la Universidad de los Andes, privada. De acuerdo con el Ranking U-Sapiens 2025-2, la Universidad Nacional ocupa el primer puesto a nivel nacional en investigación, gracias a indicadores relacionados con producción científica, grupos de investigación y revistas indexadas. Este resultado la consolida como la institución con mayor fortaleza investigativa del país. Por su parte, la Universidad de los Andes suele destacarse en rankings internacionales como QS, donde obtiene altas posiciones en aspectos como reputación académica y empleabilidad de sus egresados. Estos factores la posicionan como una de las universidades más reconocidas del país en el ámbito privado. Ambas instituciones lideran el panorama universitario colombiano desde enfoques distintos, según los indicadores evaluados.

