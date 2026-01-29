La matrícula en educación superior en Colombia ha registrado cambios significativos en los últimos años, con un crecimiento marcado en varias instituciones, especialmente aquellas con modelos de educación virtual y a distancia. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) del Ministerio de Educación, publicadas por El Tiempo, la universidad con mayor aumento de estudiantes en el país entre 2021 y 2024 fue la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
Según los datos oficiales, la UNAD pasó de tener 107.701 estudiantes matriculados en 2021 a 172.315 en 2024, lo que representa un incremento de 64.614 alumnos en ese periodo. Este crecimiento la ubica en el primer lugar del ranking elaborado con base en las cifras del Snies.
Este es el ranking que tiene la entidad:
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
2021: 107.701
2024: 172.315
+ 64.614
- Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN
2021: 31.642
2024: 56.101
+ 24.459
- Corporación Universitaria Iberoamericana – Ibero
2021: 16.155
2024: 27.491
+ 11.336
- Universidad del Valle
2021: 25.976
2024: 35.043
+ 9.067
- Universidad Internacional de la Rioja – Unir
2021: 2.298
2024: 7.880
+ 5.582
+ 242 %
- Fundación San José
2021: 2.198
2024: 5.656
+ 3.458
+ 157 %
- Universidad Santiago de Cali
2021: 20.107
2024: 23.391
+ 3.284
- Universidad del Sinú – Unisinú
2021: 13.174
2024: 15.769
+ 2.595
- Fundación Universitaria San Martín
2021: 4.660
2024: 7.215
+ 2.555
- Universidad Manuela Beltrán
2021: 6.315
2024: 8.834
+ 2.519
- Universidad EAN
2021: 9.889
2024: 12.304
+ 2.415
- Fundación Universitaria Compensar
2021: 7.238
2024: 9.138
+ 1.900
- Fundación Universitaria Los Libertadores
2021: 7.272
2024: 9.013
+ 1.741
- Universidad INCCA
2021: 1.110
2024: 2.819
+ 1.709
+ 154 %
- Fundación Universitaria Salesiana
2021: 77
2024: 282
+ 230 %
Dentro del listado también aparece el caso de la cuestionada Fundación San José, que en el mismo periodo pasó de 2.198 a 5.656 estudiantes, un incremento del 157 %. Cabe recordar que esta institución ha sido señalada por presuntamente graduar a algunos egresados sin cumplir requisitos de ley, como la presentación de las pruebas Saber Pro. Uno de los casos mencionados públicamente es el de Juliana Guerrero, quien aspiraba al Viceministerio de Juventud.
Ver esta publicación en Instagram
¿Cuáles son las universidades que más perdieron estudiantes en Colombia?
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO