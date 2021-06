Claudia López llegó a ese tema porque en Blu Radio le mencionaron un trino del senador Gustavo Petro, en el que asegura que ella se está “trasladando a la derecha”, de cara a las elecciones de 2022.

Las afirmaciones de Petro —secundados por sus seguidores, entre ellos, Gustavo Bolívar— se dan luego de que la alcaldesa de Bogotá asegurara que vándalos hicieron desmanes con dotaciones que dirigentes de la Colombia Humana regalaron, lo que ha desatado una confrontación de trinos entre la mandataria y el senador.

En la emisora, entonces, le preguntaron si verdad ella se estaba volviendo de derecha, a lo que ella respondió que no eran más que “sectarismo” y que lo que estaba haciendo era pedir que cese la violencia.

“Rechazar la violencia no debería ser ni de derecha ni de izquierda, debería ser un propósito elemental de civilidad. Si hay violencia no hay garantías de los DD. HH. Yo me he tenido que ir de este país porque el uribismo casi me mata por denunciar la parapolítica”, expresó.