En una entrevista de Noticias Caracol, la alcadesa se refirió a toda la situación de orden público que está afectando al suroccidente y al noroccidente de Bogotá, donde noche a noche se presentan protestas que terminan en vandalismo, a pesar de que ya está prohibido.

Claudia López aseguró que detrás de esta situación hubo causas legítimas en el pasado, pero que actualmente está siendo aprovechada por algunos sectores políticos para afianzar su carrera a las elecciones presidenciales que se avecinan.

Luego de mencionar al uribismo y al petrismo, la alcaldesa aseguró que los más afectados son los vecinos de los portales de Suba y las Américas. Por tal razón, ella les pidió a los manifestantes y a sus líderes políticos que permitan tener tranquilidad a quienes no desean más noches de caos en esos dos lugares.

“Hay vecinos que no pueden dormir, comerciantes que no pueden abrir sus negocios. Tenemos pobreza, desempleo, crisis de salud publica, pandemia, lo que no puede pasar es que la campaña sea peor que la pandemia. Yo hago un llamado para que hagan campaña, pero déjenos vivir, déjenos dormir, déjenos progresar, no radicalicen a los jóvenes, no los pongan de carne de cañón”, expresó.