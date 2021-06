Este miércoles, en entrevista con W Radio, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le preguntaron si se mantenía en su postura de aseverar que detrás de los actos vandálicos en Bogotá estaba la Colombia Humana liderada por Gustavo Petro.

Lejos de retractarse, López manifestó que ese movimiento político no está detrás de los actos de violencia, sino adelante de ellos.

“Esa radicalización de frente motiva las acciones violentas que no son condenadas. Ese sector [Colombia Humana] no ha condenado ni una vez el vandalismo y la destrucción de Transmilenio”, añadió López en ese medio.

Una vez terminó la entrevista con López, W Radio le abrió el micrófono a Petro, quien aseguró sentirse molesto con los comentarios de la alcaldesa y anunció acciones legales.

“Varios miembros de la Colombia Humana van a actuar judicialmente. Yo he pedido que ella rectifique. Parece que no es así. Si ella no rectifica como la jefe administrativa que es, no tenemos más remedio que proceder a ejercer nuestros derechos por la vía judicial”, indicó Petro, en esa emisora.