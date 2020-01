Según un comunicado del senador del Polo Democrático, el operativo fue parte de una “campaña de desinformación” para “minimizar la responsabilidad del senador Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada” en el caso de falsos testigos que se adelanta contra los congresistas.

Asimismo, Cepeda considera que el allanamiento a la casa fiscal del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve —testigo clave contra Uribe— también pretende desviar la atención pública de la audiencia que se hará contra Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente.

Por lo mismo, el senador opositor le pidió a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y a la dirección del Inpec aclarar “por qué a pesar de haber sido realizado el operativo en sitios de reclusión en los que se encuentran otros internos, sus resultados se han filtrado selectivamente a los medios de comunicación”, y si el Gobierno“está interviniendo con la intención de incidir en el curso de la investigación”.

Al respecto, el general Norberto Mujica, director del Inpec, señaló en Caracol Radio, que el allanamiento se está “personalizando” a Monsalve, pero que esos operativos son a nivel nacional.

“Yo nunca he hablado solo de Monsalve, lo que pasa es que las preguntas siempre me las han hecho frente al tema de Monsalve. Pero aquí las medidas son para todos. […] Aquí no se trata de nada personal, para mí Monsalve es otro privado de la libertad que tiene que cumplir una custodia con las garantías que ordene las autoridades competentes, pero al mismo tiempo, yo estoy tratando de poner la casa en orden”, manifestó el funcionario.