Morales, director del programa radial ‘Mañanas Blu’ —de Blu Radio—, y el padre Alberto Linero, panelista de la emisora, hablaron de ese tema porque Linero dedicó su editorial a decir que “no hay que tener malos sentimientos” hacía el exsicario de Escobar.

“Aunque creo que [‘Popeye’] es un criminal y merece todo el peso de la justicia […] no creo en esa idea de que haya buenos muertos. Quiero hacer una invitación a que sintamos de una manera distinta. No podemos confundir justicia con venganza”, señaló Linero.

El periodista se opuso a la posición del religioso y manifestó que no llorará ni orará por la salud de ‘Popeye’, por ser uno de los “bárbaros” causantes de la sangrienta historia del país.

“Para serle sincero, [Popeye] me parece un buen muerto. Padre, ese señor es uno de los peores criminales en la historia de Colombia. Mató miles, miles, de policías; gente buena que murió. Los mártires de la época del narcotráfico de Pablo Escobar se le deben, entre otras cosas, a este bárbaro de ‘Popeye’”, aseveró el director del programa radial.

Linero se sorprendió con las declaraciones de Morales y señaló que “deberíamos ser mejores seres humanos y tener la misericordia que esa gente no tuvo con uno”, y agregó que “no podemos pensar y sentir como ellos”, a lo que el periodista le respondió: “No, yo no sería capaz de matar a 2.000 personas, no estoy pensando ni sintiendo como él”.

El director del matutino radial aclaró que no le estaba deseando la muerte al exsicario, que prácticamente la tiene sentenciada por el avanzado estado en el que está el cáncer de esófago que ya es intratable, pero que no va a ser “políticamente correcto”.

El padre concluyó diciendo que, si bien entiende el punto de Morales, son “opciones de vida” y cree que como sociedad “debemos tener mejores sentimientos y emociones”.