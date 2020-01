green

Los señalados —identificados como Samuel Álvarez, Álvaro Caicedo, Edison Fajardo y Jhon Martínez— reconocieron los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y hurto agravado y calificado en la audiencia de legalización de captura, informó Caracol Radio.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes habrían asesinado al fiscal Libreros por robarle una cadena de oro, pues pertenecerían a una banda criminal dedicada al robo de joyas.

No obstante, esa versión no convence a la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial de Valle (Asonal Valle), indicó la frecuencia radial, que pidió a la Policía no descartar que el crimen fue planeado, por la labor de desmantelar el crimen organizado que tenía Libreros como fiscal.

“Nada obsta para que el crimen organizado contrate a un fletero que está acostumbrado a robar y a matar para que mate a alguien, haga un ejercicio de sicariato y con eso, fácilmente, se desvíe la atención”, manifestó en la emisora José Restrepo, director de Asonal Valle.

Eso mismo piensa la periodista Darcy Quinn, de Caracol Radio, que en el programa ‘6 Am Hoy por Hoy’, de ese medio, aseveró que duda de que Libreros anduviera “con una cadena, estilo reguetonero, que se le viera y que fuera una cosa tan llamativa que llevara a estos bandidos a hacer todo un operativo para robársela”.

Y agregó que la versión de las autoridades es un “cuentazo”.

A eso se le suma que la hermana del funcionario asesinado, Carmenza Libreros, aseguró que el fiscal había solicitado protección para él y su familia, pero esta nunca se le otorgó.

Libreros, que llevaba más de 25 años (de sus 58) en la Fiscalía, tenía a su cargo casos contra ‘Los Rastrojos’, las ‘oficinas de cobro’ de Cali y de la banda criminal ‘la Cordillera’, indicó Noticias Caracol.

Entretanto, la Fiscalía —en la continuación de la audiencia que se hará este jueves—, informó Caracol Radio, solicitará al juez medida de aseguramiento para los confesos delincuentes.