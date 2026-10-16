El teléfono celular de la joven Ayelén Sofía Páez, fallecida en extrañas circunstancias, fue localizado en el departamento de Sucre, constituyendo un avance determinante para las investigaciones judiciales en curso.

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Las autoridades encargadas del caso consideran que la información almacenada en el dispositivo móvil ofrecerá luces sobre los acontecimientos previos a su fallecimiento, según replicó El Tiempo.

Las circunstancias que rodearon la extraña desaparición de la adolescente mantienen en conmoción a la comunidad local y a los investigadores del caso.

Tras confirmarse el hallazgo en territorio sucreño, los peritos forenses iniciaron de inmediato la extracción metódica de datos digitales, registros telefónicos y conversaciones privadas.

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El análisis técnico del dispositivo móvil busca reconstruir la ubicación geográfica exacta y los últimos contactos sostenidos por la menor de edad.

El celular de Ayelén Sofía Páez podría aportar nuevas pistas para esclarecer las circunstancias de su desaparición y muerte.

El teléfono fue encontrado en el departamento de Sucre, un hallazgo que despertó interrogantes sobre lo ocurrido con la adolescente.

Las unidades de investigación criminal trabajan para establecer cómo llegó el aparato hasta esa ubicación geográfica y si intervinieron terceras personas.

Los expertos en informática forense revisarán las plataformas de mensajería instantánea, el historial de llamadas y las interacciones en redes sociales.

La ubicación del celular de Ayelén Sofía Páez abre diferentes hipótesis para los investigadores que buscan establecer responsabilidades o descartar la participación de terceros.

Integrantes del equipo de la Fiscalía lideran las diligencias de inspección técnica al equipo electrónico bajo estrictos protocolos de custodia legal.

Familiares de la víctima aguardan con expectativa los resultados de los peritajes tecnológicos para conocer la verdad de los lamentables acontecimientos.

El material probatorio obtenido a partir de la memoria telefónica resultará definitivo para estructurar la teoría del caso ante los juzgados competentes.

Los avances de este análisis forense serán incorporados formalmente al expediente judicial para orientar el rumbo de las siguientes actuaciones legales.

El proceso investigativo avanza con celeridad para responder los vacíos informativos y brindar la justicia requerida en este triste hecho institucional.

¿Quién era Ayelén Sofía Páez?

Ayelén Sofía Páez Oliveros era una estudiante colombiana de 16 años de edad que cursaba grado once en el colegio Manuela Beltrán en Bogotá.

La menor realizaba paralelamente sus prácticas académicas en el Servicio Nacional de Aprendizaje y proyectaba presentar la prueba estatal Saber 11 para su ingreso universitario.

Sus allegados la describían como una joven juiciosa, aplicada, cariñosa y cercana a su entorno familiar, dedicada prioritariamente a sus obligaciones educativas y personales.

La adolescente desapareció el 9 de agosto de 2025 tras salir brevemente de su vivienda en Bogotá para realizar una compra en un comercio cercano.

Tras perder su rastro, las autoridades locales emitieron alertas de búsqueda activa e Interpol activó una circular amarilla para su localización internacional en 195 países.

Durante más de un año, sus familiares adelantaron intensas labores comunitarias y movilizaciones en diversas ciudades colombianas para exigir respuestas sobre su paradero exacto.

En octubre de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que los restos hallados en Sopó, Cundinamarca, correspondían a la menor de edad.

El hallazgo generó conmoción nacional y reactivó las exigencias ciudadanas de justicia para esclarecer la secuencia de hechos acontecidos durante su prolongada ausencia.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones judiciales correspondientes bajo las líneas de posible desaparición forzada y presunto homicidio.

Las autoridades analizan pruebas forenses, registros de cámaras de seguridad y el teléfono celular de la víctima para identificar a los responsables del hecho.

El legado de la joven permanece en la memoria colectiva como símbolo del clamor social por la protección efectiva de la niñez colombiana.

Su trágico caso impulsó debates sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación inmediata ante la desaparición de menores.

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