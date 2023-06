Noticias Caracol entrevistó a la otra empleada de Laura Sarabia que fue chuzada en el caso que desencadenó las salidas de la exjefa del gabinete y de Armando Benedetti.

‘Fabiola’, como fue identificada por el medio, dijo que se enteró del extravío del dinero el 27 de enero, pero que durante los siguientes 4 meses en los que se desarrolló el escándalo no recibió llamados de atención o comentarios altisonantes.

“Nunca me volvieron a decir ‘mira esto o lo otro’, no.”

De igual forma, aseguró al informativo que el trato de Laura Sarabia, la saliente jefa de gabinete de Gustavo Petro, fue muy bueno.

“Ellos a mí, hasta el momento, nunca me han dicho una mala palabra, [no] me han tratado mal [ni] me han regañado por hacer el oficio. ¡Nunca!”

En el noticiero le preguntaron a Fabiola si alguna vez fue sometida al polígrafo, como ocurrió con Marelbys Meza, y también lo negó.

“¡Nunca! No sé a ella por qué le hicieron eso, pero a mí nunca me lo han hecho”, manifestó durante la entrevista.

Acá, su testimonio:

‘Fabiola’, también mencionada por los medios, agregó que el pasado miércoles el ente investigador la contactó para conocer su testimonio. Cuenta que recibió una llamada de una funcionaria de la Fiscalía.

“Me dice que estoy citada a la Fiscalía; entonces, yo le preguntó por qué caso. Ella me dice el motivo y el por qué”.

Ante el llamado, la empleada se contactó con Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia. Él, relata ‘Fabiola’, le dijo que no se preocupara porque ella no está vinculada en el sonoro caso.

‘Fabiola’ también habló de la incertidumbre que vivió al verse involucrada en el escándalo que se llevó por delante a dos pilares del Gobierno de Gustavo Petro. Según dijo, el mundo se le fue “encima” cuando supo que le habían puesto el alias de ‘la Madrina’.