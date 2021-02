green

Existe la versión de que Ana María Castro murió por las heridas que tuvo luego de que la lanzaran del carro en el que iba con Mateo Reyes, Paul Naranjo y Julián Ortegón, pero el primer joven en su testimonio ha señalado que a ella no la tiraron del vehículo.

“Cuando íbamos por la calle 80 con 69, por donde ocurrió el incidente [el 5 de marzo de 2020], alguno de los amigos me dijo que yo no podía ir con ellos a la casa; pararon y yo me bajé del carro y Ana se bajó detrás mío. […] Escuché discutir a Ana con alguno de sus amigos […] y, de un momento al otro, el que iba manejando el carro arrancó y como Ana estaba recostada sobre la ventanilla no sé si fue que quedó enganchada en el auto y, como arrancó tan rápido, Ana se cayó al piso y se golpeó la cabeza. Yo no sé si el carro la arrastró, pero sí giró antes de caer por la fuerza del carro al arrancar.”, aseguró Mateo Reyes, según Blu Radio, frecuencia radial que reveló esta semana los primeros detalles del testimonio de él.

Entre los datos que destapó la emisora también se menciona que Mateo Reyes detalló cómo intentó ayudar a Ana María Castro, con quien han dicho venía besándose en la camioneta y eso habría enojado a Paul Naranjo, y la llamada que él le hizo a su novia, que llegó a buscarlo al lugar del incidente. “Me sentía muy mal. Como que me acuerdo que lloraba, pedí ayuda, llamé a mi novia”, fue parte de lo que dijo, citó la publicación.

Esa declaración coincide con una que publicó El Tiempo este fin de semana y donde además se añadieron otros detalles de la declaración de Mateo Reyes.

Mateo Reyes habló con la mamá de Ana María Castro

En una foto de la declaración de Mateo Reyes a la Fiscalía, que publicó el periódico, se lee que él afirmó que, cuando ya las autoridades se habían llevado a Ana María al hospital, y él se fue a casa de su novia, se comunicó con la mamá de la víctima.

En un comienzo la madre le respondió y hasta le pidió algunos datos de lo sucedido, pero luego dejó de contestarle, conforme con el documento, en el que también Mateo Reyes reconoce que su novia le expresó que él dio diversas versiones sobre lo sucedido.

“Valeria me dice que yo di muchas versiones, pero no me acuerdo ni qué les dije, hasta que me calmé les dije lo que había pasado. Yo me fui para la casa de Valeria, mi novia, luego traté de contactar a alguien allegado a Ana y a su familia. Me acuerdo de una amiga en común, que se llama Paula Ramírez, y le escribí por Facebook; ella estuvo en zona 116 anoche y supongo que luego estuvo también en Cantina. Cuando ella me contesta el Facebook, me dice que yo y Julián le habíamos dicho a Ana que nos subiéramos a la camioneta, pero yo de eso no me acuerdo; yo no sé quién es Julián. Paula me da el número de la mamá de Ana; yo hablé con ella por el celular, la llamé desde el celular de Valeria, la llamé por WhatsApp, le conté lo que había pasado”, se lee en la declaración de Mateo Reyes, publicada por el diario, y que continúa:

“[…] Yo le dije a ella que Ana estaba en el [Hospital] Simón Bolívar, que me contara todo y que yo quedaba pendiente de lo que supiera; eso se lo escribimos por WhatsApp. Ya después, como a las 2:19, ella me llama y me dice que Ana había muerto. Me afecté mucho, le dije que no lo podía creer, que lo sentía mucho, le di mi número de celular, me dijo que me iban a llamar de la Fiscalía y trató de preguntarme quiénes era los amigos de Ana, la placa del carro, pero yo no tengo esa información. Entonces, me acordé de Paula y como ella me habló del tal Julián, yo le mandé un audio a la mamá de Ana diciéndole que creía que la amiga Paula sabía quiénes eran los del carro, pero ella no me contestó más los mensajes, y ya a los minutos me llamó el investigador del CTI”.

¿Ana María Castro y sus amigos consumieron drogas?

Mateo Reyes aseveró que se quedó en la fiesta porque cuando dijo sentirse mal y que se iba, Ana María lo convenció de quedarse con ella y algunas personas que aparentemente él no conocía. “Habíamos tomado whisky, aguardiente, cerveza. Entonces yo ya me sentía muy mal, no me acuerdo de la salida del bar”, agregó el joven, de acuerdo con la publicación, que señaló que él además negó haber consumido drogas, pero no se refirió a sus acompañantes.

No obstante, el periódico puntualizó: “Se indaga si uno de los presentes esa noche en el bar era proveedor de pastillas y coca”.