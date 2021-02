Según Moreno lo de Ana María Castro, ocurrido en la madrugada del 5 de marzo del 2020, “no fue un accidente”, para él “la asesinaron y lo que creo es que fue un feminicidio, pero están por demostrarlo las autoridades”.

Para Moreno, que compartió más de 2 años de relación con la víctima, el caso tiene inconsistencias para tratarse de un accidente, como lo quieren hacer ver los implicados Paul Naranjo, Julián Ortegón y Mateo Reyes -los dos primeros detenidos por las autoridades, y el último, presuntamente, fuera del país-.

“Yo quiero recalcar algo con respecto a Ana María porque, obviamente los medios muestran muchas cosas y de pronto por la forma como ocurrieron los hechos es entendible que hay quienes apoyan y hay otros detractores de la conducta de ella o como la perciben. Algunos brindan apoyo total para que no pase a ser una muerte sin algún tipo de consecuencias negativas; hay otros que dicen que ella no debió prestarse para eso. Hay diferentes puntos de vista“, dijo el joven.

Incluso, Felipe Moreno aprovechó para desmentir a la defensa de los señalados, pues habrían indicado que la víctima tenía novio y estaba saliendo con otros hombres.

Además, Moreno promueve en sus redes sociales que se haga justicia en el caso de la joven porque, según nos contó, él puede dar fe de quién era Ana María Castro, precisamente, porque la conoció y compartieron muchos momentos. Por eso, agregó:

Sobre la víctima, de 21 años, Moreno contó que estaba haciendo un curso de maquillaje y había terminado un semestre de psicología en la Universidad Manuela Beltrán. Amaba esta última carrera, pero se vio obligada a abandonarla por diversas situaciones familiares.

Además, Ana María soñaba con terminar esa profesión y salir del país para conocer Australia. De hecho, era un sueño que compartía con su exnovio.

“No me gustaría que solo se presentara que Ana María se la pasaba de fiesta en fiesta y entre semana porque simplemente esa no era ella. Tenía muchísimas cosas que hacer. Era una mujer súper valiente, emprendedora, soñadora. Muy buena hija, excelente novia y con un sin fin de cualidades increíbles que me gustaría que la gente conociera de ella”.