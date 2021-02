El abogado penalista, que defiende los intereses del acusado Paul Naranjo, habló en entrevista con Pulzo sobre la opción de que la Fiscalía cambie el delito de feminicidio agravado por el de homicidio culposo, lo cual abriría la posibilidad de ofrecer una indemnización a la familia de Ana María Castro.

Si se cambia el delito, la condena contra Naranjo pasaría de poco más de 40 años a entre cuatro y seis, aunque Cadena considera que “muy seguramente saldría en libertad” y cumpliría con el pago de la indemnización.

Como el abogado que representa a la familia de la víctima, Abelardo de la Espriella, se mostró en contra de esta determinación, Cadena se refirió directamente a su colega.

“Yo no soy quién para juzgar al doctor Abelardo y su equipo de las decisiones que tomen con respecto de si aceptan o no una indemnización. Y lo que tengo que decir es que es un derecho que tienen las víctimas a ser indemnizadas […] Yo no los estoy coaccionando, y la víctima está en libertad de aceptar o no. Ahora, el doctor Abelardo tiene mucha plata, pero la víctima no creo que tenga tanta, y pues le serviría”, manifestó Cadena en Pulzo.