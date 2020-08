green

La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte durante una sesión virtual que se realizó este lunes de forma extraordinaria.

El envío del proceso contra Álvaro Uribe, de la Corte a la Fiscalía, fue solicitado por la defensa del exsenador con el argumento de que el Alto Tribunal perdió competencia para adelantar la investigación a partir del momento en que el exmandatario renunció a su curul, hace varios días, en el Congreso, explica CM&.

El envío de la investigación al ente acusador es inmediato y se convierte en un logro para la defensa de Uribe. Incluso, la semana pasada se conoció que la Corte Suprema ya tenía plazo para trasladar el caso a la Fiscalía, tal y como eran los cálculos de Jaime Granados, abogado del expresidente, aunque otra corriente de analistas sostenía que la decisión podía tomar más tiempo.

El término, según se conoció, era de cinco días después de que la defensa le hiciera a la Corte Suprema de Justicia la petición del traslado, por lo que se esperaba que la respuesta se diera en la sala plena de hoy, le dijo Granados a El Nuevo Siglo.

Como Granados, un exjuez de la Corte Suprema de Justicia citado por el mismo medio (aunque no lo identifica) sostuvo que, si bien para este caso no existe un término legal, “la regla general dice que, allí donde la ley no dispone un término, este será de cinco días”, y es a eso a lo que se refiere la defensa de Álvaro Uribe.

La noticia sobre el envío del caso del expresidente de Colombia de la Corte a la Fiscalía fue confirmado por la periodista Vicky Dávila, que en varias oportunidades ha criticado al Alto Tribunal por el manejo que le ha dado al proceso.

Este es el tuit con el que Dávila confirmó que el caso de Uribe pasará ahora al ente acusador: