El propósito del contrato, dijo Tomás Uribe en Blu Radio, es mantener la reputación de Álvaro Uribe en Estados Unidos y que el congreso de ese país conozca que detrás del proceso del exmandatario está Iván Cepeda, a quien tildó de ser “el líder de la nueva generación de las Farc”.

El periodista Joshua Goodman, de la agencia AP, publicó en Twitter el contrato que los Uribe hicieron con la firma de lobby DCI Group, cercana al partido Republicano, por 40.000 dólares mensuales (unos 150 millones de pesos), el 20 de agosto.

NEW: Amid criminal probe that has led to his house arrest, Colombia's ex President @AlvaroUribeVel hired DC lobbyist for $40,000/month. The contract with DCI Group was signed Aug. 20 by Uribe's son through a Medellin-based entity called 31416 S.A.S. Here's the FARA filing 👇 pic.twitter.com/sB87RgTgeD

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 30, 2020