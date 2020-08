green

Según relata en su cuenta de Twitter, ella consultó vía WhatsApp a un médico de apellido Trujillo para sacar una cita con él porque necesitaba una carta que diera cuenta de su estado de salud para comenzar con sus prácticas profesionales.

“Buenas tardes doctor, soy Stephanie. Mi tía me dio su número, lo que pasa es que yo estoy próxima a empezar unas prácticas y me pidieron una carta de buena salud, entonces quería saber si puedo sacar cita para que por favor me la haga gracias”, dice una parte del chat que reveló la mujer en Twitter.

Seguido, el médico le responde: “Yo te la hago… puedes venir cuando quieras”.

“Muchas gracias y qué precio tiene?”, preguntó la mujer; a lo que el médico le respondió que 22.000 pesos.

El hilo de la conversación, publicado por la joven, continúa:

“Vale, muchísimas gracias, mañana entonces voy en la mañana, en qué horario estás?”, preguntó Stephanie.

A lo que el médico le respondió: “Eres bella, no había visto la foto”, y le explica que el horario en el que atiende es de 8:30 a.m. a 12 m. y de 2:30 p.m. a 5 p.m.

Hasta ahí todo bien, cuando el médico Trujillo, que trabaja en Armenia (Quindío), le lanzó un comentario morboso y le insinúa cambiar el pago del examen por “un mordisco”.

“Te cambio el examen x un mordisco tuyo”, escribió el sujeto.

Ante esto, el padre de Stephanie reaccionó, le hizo el reclamó a través de un audio de WhatsApp al médico y lo insultó.

Este es el audio de WhatsApp que evidencia la molestia del papá de la joven de 25 años, que hace eco en redes sociales:

Me dio más rabia pensar que tenía que buscar a mi papá para que me defendiera, y papi, furioso le dijo esto: pic.twitter.com/WcDsssItQf — Carmen María (@stelephantt) August 25, 2020

Pulzo se contactó con ambas partes. El médico Trujillo asegura que le hizo el comentario morboso a la mujer porque “ella tiene una foto muy sugestiva en el chat, abriendo la boca y sacando la lengua”.

“Si quiere la cambio por un mordizco, eso es todo lo que le puse. No le puse que era mamando gallo (…) no la conozco, no sé cuántos años”, aseguró el sujeto a Pulzo.

Stephanie, por su parte, aseguró a este mismo medio que ella solo buscaba un certificado médico y que le preguntó a varias personas si recomendaban a alguien que le pudiera ayudar, y su tía le referenció a este médico porque es el que atiende a su familia.

“Hizo un comentario que yo no le pedí. Yo lo ignoré, me empecé a sentir incómoda (…) como yo lo ignoré, no le respondí nada. Y luego me dijo que le pagara el examen con un mordisco”, detalló la mujer a Pulzo.

Seguido, la mujer de 25 años, que está terminando la carrera de comunicación social y periodismo, explicó que va a denunciar a Trujillo ante la Fiscalía.

Además, recuerda que cuando tenía 15 años su familia la llevó a consulta donde ese mismo médico y que él le hizo otro comentario similar. “Vas a tener unos senos hermosos”, le dijo Trujillo en aquella época, según la mujer.