El mandatario aseguró que los delitos se han incrementado en las calles del departamento y que uno de los que más preocupa es el hurto a personas.

Zuluaga señaló que el “raponeo en la calle” se han ensañado contra las mujeres, a quienes incluso golpean y las botan al piso cuando conducen motocicletas con la intención de llevarse sus pertenencias.

Por eso, expresó lo que él haría si presencia una escena de esas: “Si voy en mi carro y soy testigo de que dos delincuentes están cometiendo un delito, yo con mi carro los tumbo y los estrello”.

Pero fue más allá e instó directamente a los ciudadanos a actuar igual:

Zuluaga afirmó en el video que compartió en redes sociales, y que abre esta nota, que la indiferencia de los ciudadanos facilitaba las cosas para los delincuentes, y reiteró que a la persona que se atreva a evitar la fuga de los ladrones hasta que lleguen las autoridades contará con el apoyo de sus abogados.

En otro trino, el gobernador del Meta lo ratificó así:

Estas son algunas de las reacciones que han expresado los ciudadanos en Twitter, muchos apoyan su iniciativa y otros opinan que no es la solución:

No estoy de acuerdo señor Gobernador. En un departamento como el nuestro sus palabras pueden tener más de una interpretación y pasar de la legítima defensa al paramilitarismo muy fácilmente. Así no es.

No hay más que hacer por favor. Es que los delincuentes tienen clemencia? Será que ellos roban por las buenas? Les duele tirar una mujer al piso pegarle un tiro a una persona o una puñalada? No ellos no tienen Politica. Dejen de meterle cuentos a la gente. Si me agreden respondo.

