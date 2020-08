green

El término es de cinco días después de que la defensa le hiciera a la Corte Suprema de Justicia la petición del traslado, por lo que se espera que la respuesta se conozca en la próxima sala plena, prevista para este jueves, le dijo Granados a El Nuevo Siglo.

Como Granados, un exjuez de la Corte Suprema de Justicia citado por el mismo medio (aunque no lo identifica) sostuvo que, si bien para este caso no existe un término legal, “la regla general dice que, allí donde la ley no dispone un término, este será de cinco días”, y es a eso a lo que se refiere la defensa de Álvaro Uribe.

Este exjuez menciona el artículo 159 Ley 906/2004 (Código de Procedimiento Penal), según el cual “el funcionario judicial señalará el término en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de cinco días”.

En un sentido diferente se manifestó en el mismo rotativo el exfiscal Mario Iguarán Arana, que asegura que “no hay plazos establecidos”, aunque en cualquier caso “debe ser en un plazo razonable”, es decir que “la Corte puede resolver en cualquier momento la solicitud de la defensa”.

Otro jurista consultado por El Nuevo Siglo, al cual identifica apenas como un expresidente de la Corte Suprema, sostiene que “plazo como tal no existe” para que la Corte le responda a Granados.

De no presentarse una respuesta de la Corte este jueves, como espera Granados, sobre si conserva la competencia en el caso de Uribe o definitivamente lo traslada a la Fiscalía, hay otras fechas en las que se podría esperar ese pronunciamiento.

De acuerdo con la agenda de la Corte Suprema de Justicia, las siguientes salas plenas se darán el 10 y el 24 de septiembre, el 8 y el 22 de octubre, el 5 y el 19 de diciembre, y el 3 de diciembre.

Sea cual sea la fecha que escoja el alto tribunal para comunicar su decisión, ahora también debe tener en cuenta el concepto de la Procuraduría, según el cual la Corte perdió la competencia en el momento en que Uribe renunció a su curul en el senado, y, con eso, a su fuero como legislador.

En medio de la expectativa que hay por la decisión que tome la Corte, Uribe reapareció este miércoles en un video en el que acusa a los magistrados de ese tribunal de confundir una respuesta que él y su abogado Jaime Lombana escribieron a un incidente de desacato de tutela con una “carta para presionar a un testigo”.