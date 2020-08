Vicky Dávila aseguró en su reciente columna en Semana que el exmandatario “no tiene garantías” en el alto tribunal y “no puede confiar en su juez natural” porque fue desde allí donde “alguien orquestó un plan para interceptarlo ilegalmente”. Por lo mismo, pidió que, así como se han investigado otras chuzadas, con estas se haga lo mismo.

“Eso es un delito y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. […] Los magistrados investigadores decidieron utilizar el material recaudado ilegalmente como prueba en su contra. Legalizaron esas chuzadas a las patadas”, añadió la comunicadora en la revista.

Enseguida, la periodista también manifestó en su texto que este caso del también exsenador hasta podría compararse con viejas y controvertidas alianzas que hubo en el país para acabar con el narcotraficante Pablo Escobar o la guerrilla.

“Estoy convencida de que, si la justicia funciona, toda la banda que chuzó a Uribe terminará condenada y en la cárcel. Entonces, ¿qué sucederá con el proceso?, ¿qué dirán los magistrados ? Ellos se verán en aprietos para sustentar un caso pegado con chuzadas o que nació en la ilegalidad. Un delito, si existe, no se puede combatir con otro delito. La búsqueda de la verdad o la justicia no puede apoyarse en un camino que viola la ley. Esa era la lógica de los que se aliaron con los paramilitares para combatir a la guerrilla. O de los que utilizaron a los Pepes para acabar con Pablo Escobar y el cartel de Medellín”, dijo Dávila.

Vicky ya había defendido a Uribe y Petro la criticó

Antes de esta columna, la periodista ya se había pronunciado sobre el caso del expresidente e incluso señaló que el plan en contra de él (que estuviera detenido) se había cumplido y lo relacionó con un “posacuerdo” del proceso de paz con las Farc.

Esa defensa al ex Jefe de Estado, más una entrevista que le hizo en Semana, le significó a la comunicadora un cruce de trinos con el senador Gustavo Petro, quien le preguntó que si era periodista o abogada defensora.

Ella le contrapreguntó a Petro si él era “¿demócrata o dictador?” y, de paso, le manifestó que la tenía “sorprendida” por cómo actuaba, ya que parecía que el congresista le tuviera “rabia”. “Le confieso que me produce miedo su actitud y decepción. Mucha decepción”, puntualizó Vicky Dávila, como se puede ver a continuación:

¿Demócrata o dictador?, senador usted me tiene sorprendida. Cuánta rabia tiene conmigo. Yo lo único malo que le he hecho a usted es haberle abierto mil veces los micrófonos con respeto. Le confieso que me produce miedo su actitud y decepción. Mucha decepción.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 19, 2020