Todo comenzó con un mensaje de Vicky Dávila en su Twitter, en donde defendió al expresidente y dijo que a pesar de los odios que despierta tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano.

Sobre la renuncia de Uribe al Senado, para que su proceso por compra de testigos pase a la Fiscalía, la periodista aseguró que él puede hacerlo si cree que la Corte Suprema de Justicia no le ofrece garantías.

#AUribeLeDigo que tiene iguales derechos que los demás colombianos y nadie se los puede quitar por más odio que sienta. ¿No argumentan que la ley es para todos?. Así es. Y Uribe tiene derecho a pedir que su proceso vaya a la fiscalía si siente que no tiene garantías en Corte.

Ahí fue cuando el congresista saltó y con un fuerte señalamiento cuestionó la postura de la directora de Semana TV: “¿Prensa o propaganda? ¿Periodista o abogado defensor?”, fue la pregunta que soltó el excandidato presidencial.

Dávila no se aguantó y con otro trino, también en tono de pregunta, le respondió a Petro y llevo el diálogo a un plano un poco más personal.

Luego, sacó su lado sensible y le recriminó que siempre lo ha escuchado, al tiempo que se mostró decepcionada y asustada por el trino del senador de la Colombia Humana.

¿Demócrata o dictador?, senador usted me tiene sorprendida. Cuánta rabia tiene conmigo. Yo lo único malo que le he hecho a usted es haberle abierto mil veces los micrófonos con respeto. Le confieso que me produce miedo su actitud y decepción. Mucha decepción.

