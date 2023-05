En su espacio de Blu Radio, Zuluaga denunció que un hombre que demuestra ser ferviente fanático de Gustavo Petro en redes sociales la grabó mientras ella paseaba con su bebé.

Al tiempo que repudiaba lo ocurrido, la periodista leyó una carta que le escribió a Petro. Allí le pide que frene con los ataques contra la prensa que, evidentemente, llevan a sus fanáticos a cometer locuras.

(Vea también: 5 ataques en 5 días, ¿qué busca Gustavo Petro arremetiendo contra medios de comunicación?).

Esto dijo la periodista:

Presidente @petrogustavo le escribo esta carta porque el constante señalamiento en Twitter a periodistas que usted hace es muy peligroso. Con sus trinos empodera a fanáticos seguidores, quienes interpretan sus palabras como una orden para atacarnos ¡Esto tienen que parar!👇🏼 pic.twitter.com/wycDShVd3n — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) May 31, 2023

“En redes sociales se publicó un video captado en los alrededores de mi casa, cuando paseaba con mi bebé de un año, con el que se demuestra que estoy siendo objeto de seguimientos por parte de personas afectas a su proyecto político y que asumen una actitud de hostigamiento directo por la información que transmito”, señaló Zuluaga en esa emisora.

Ella calificó lo ocurrido como “intimidatorio” y una muestra de que los discursos de Petro empoderan a los radicales que buscan cometer acciones como esta.

“Esto es un hecho intimidatorio y es consecuencia directa de la actitud que usted ha asumido con los medios y con los periodistas en su cuenta de Twitter”, añadió.

Posteriormente, contó cómo una mirada al perfil que compartió el video de ella en redes sociales bastó para saber que se trataba de un ferviente petrista que, además, replicaba noticias falsas mientras acosaba a la comunicadora.

“Quien comparte el video es un fanático de usted, avalado por usted en el pasado comentando sus mensajes en relación conmigo”, señaló Zuluaga.

Camila Zuluaga hizo claro llamado a Gustavo Petro

La periodista lamentó que Petro use su poder para arremeter contra los periodistas por contar la verdad.

“El modus operandi que usted ha adoptado, utilizando su Twitter para señalarnos, es muy peligroso, puesto que empodera a personajes para que pasen de los ataques digitales a las acciones contra la integridad de las personas”, apuntó.

Finalmente, pidió a Petro que use su poder para algo bueno y no para perfilar a periodistas que no le caen bien. “Presidente, su liderazgo genera un ambiente propicio para que fanáticos lleguen hasta nuestros entornos y hagan grabaciones abusivas para intimidar”, concluyó.