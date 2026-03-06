Un video que circula en redes sociales dejó en evidencia un bochornoso episodio ocurrido en una estación del sistema de transporte masivo, donde una mujer reaccionó con insultos y agresiones verbales luego de que una funcionaria le llamara la atención por intentar ingresar sin pagar.

El hecho ocurrió el jueves 5 de marzo en la estación San Mateo, del sistema Transmilenio, y provocó indignación entre los usuarios que presenciaron la escena y entre quienes posteriormente vieron las imágenes difundidas en internet.

En el video se observa a la mujer en el acceso de la estación mientras discute con una trabajadora del sistema. Según se escucha en la grabación, el altercado comenzó después de que la funcionaria le pidiera respetar las normas del sistema y evitar colarse, es decir, ingresar sin pagar el pasaje.

Video: mujer intentó colarse en TransMilenio, insultó a guardia y ahora recibiría sanción #LoMásBlu pic.twitter.com/HhqqEpH1Q8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 6, 2026

Tras el llamado de atención, la mujer respondió de forma agresiva. En el video se le escucha lanzando insultos y expresiones ofensivas contra la funcionaria, mientras sostiene en la mano una bebida embriagante.

La situación escaló rápidamente a una confrontación verbal que fue presenciada por varios usuarios que se encontraban en la estación.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el problema recurrente de las personas que intentan ingresar al sistema sin pagar. En Bogotá, colarse en el sistema de transporte masivo se ha convertido en una de las principales dificultades para la operación del servicio, ya que causa pérdidas económicas y también conflictos con el personal encargado de vigilar el cumplimiento de las normas.

Con frecuencia, los funcionarios que trabajan en estaciones deben enfrentar discusiones y situaciones de tensión cuando hacen llamados de atención a quienes intentan evadir el pago del pasaje.

