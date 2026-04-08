En la noche del pasado 4 de abril se registró un hecho de inseguridad en el barrio Quirigua, en la localidad de Engativá (noroccidente de Bogotá), donde varios ciudadanos fueron víctimas de un hurto mientras participaban en un encuentro deportivo en una cancha sintética.

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De acuerdo con información divulgada por City TV, dos hombres llegaron al lugar haciéndose pasar por jugadores del establecimiento y habrían aprovechado la distracción para llevarse tres maletas con pertenencias de los asistentes.

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Las cámaras de seguridad del escenario deportivo captaron el momento. En las imágenes se observa cómo, durante varios minutos, uno de los implicados permanece sentado observando el partido mientras, aparentemente, prepara el hurto. Hacia las 7:34 p. m., el sujeto se acerca a la zona donde estaban las pertenencias de los jóvenes y, pese a la cercanía de sus dueños, logra sustraerlas sin levantar sospechas.

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En entrevista con el medio, un familiar de las víctimas relató que los jóvenes acudieron al lugar para jugar fútbol y solo al finalizar el encuentro notaron el robo. Entre los objetos hurtados había celulares de alta gama, llaves de motocicleta, documentos, tarjetas de propiedad, dinero en efectivo y billeteras. Según los afectados, el valor total de lo robado asciende a cerca de seis millones de pesos, motivo por el cual interpusieron la denuncia ante las autoridades.

La misma fuente aseguró que incluso la ropa y el calzado fueron sustraídos, por lo que los jugadores tuvieron que regresar a casa con el uniforme deportivo y los guayos.

Tras lo ocurrido, familiares de una de las víctimas iniciaron una búsqueda en internet para conocer antecedentes del lugar. Según indicaron, encontraron múltiples reseñas en redes sociales con denuncias de robos similares en el mismo establecimiento, que incluirían hurtos de computadores, celulares e incluso una bicicleta.

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Ante esta situación, City TV contactó a la administración del escenario deportivo, que manifestó su rechazo y preocupación por los hechos delictivos recientes. Los representantes del negocio señalaron que cuentan con zonas de lockers habilitadas para los usuarios y pidieron a la comunidad utilizarlas de manera permanente para disminuir riesgos y evitar nuevas pérdidas.

El caso vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en espacios deportivos y la importancia de reforzar medidas de prevención para proteger a los ciudadanos.

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