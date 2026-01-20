En medio de las dificultades en Bogotá, Carlos Fernando Galán anunció que la licitación de la Línea 2 del Metro, prevista para el 20 de enero, quedó desierta, en un nuevo enredo para el futuro de este proyecto.

El alcalde contó que las empresas chinas manifestaron meses atrás que no presentarían propuestas por lo que consideraron riesgos cambiarios y eso dejó el proceso con un posible proponente habilitado interesado, el cual en diciembre solicitó una prórroga de varios meses.

Sin embargo, la empresa Metro consideró que era mejor mantener las fechas para que el 20 de enero sea la fecha límite de presentación de propuestas. Lo que se conoció ahora lleva a un cambio de cara al futuro de este camino.

El consorcio español compuesto por Sacir, Acciona y K radicó una comunicación en la que manifestó que no puede presentar su propuesta porque Acciona se retiró y por eso se le imposibilita.

En ese sentido, Galán indicó que se abre desde febrero un periodo para recibir nuevas propuestas de la línea 2 del Metro hasta septiembre, que ahora se convierte en el nuevo mes clave.

El alcalde de Bogotá calificó este como un proceso más maduro que cuenta con un “pliego definitivo que permite generar seguridad a los posibles proponentes” para el sistema masivo de transporte.

De igual manera, se espera que la adjudicación se lleve a cabo para el primer semestre de 2027, en medio del panorama actual después de que en enero no surgió el avance presupuestado.

El tema de no deja de ser sorpresivo, a pesar de la planeación expuesta en rueda de prensa por Galán, debido al nuevo enredo que esto significa frente a los tiempos planeados en primera instancia.

Lo cierto es que ya hay un avance expuesto anteriormente, lo que abre la posibilidad de que este proyecto tenga mejor camino en este segundo impulso. Por eso, septiembre será definitivo.

¿Cuándo se estrena la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La entrada en operación comercial de la Primera Línea del Metro de Bogotá está proyectada oficialmente para el primer trimestre del año 2028. Según los cronogramas establecidos por la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor, la etapa de construcción masiva debe culminar en 2027 para dar paso a un periodo de pruebas técnicas y certificaciones de seguridad antes de recibir a los primeros pasajeros.

Este megaproyecto, que atraviesa la ciudad desde el sur occidente hasta el centro internacional, representa el avance de movilidad más significativo de la capital en décadas.

A fecha de enero de 2026, las obras presentan un avance físico que supera el sesenta por ciento, destacándose la finalización de varios tramos del viaducto y el progreso en las estaciones elevadas.

El Patio Taller de la localidad de Bosa ya se encuentra en funcionamiento operativo para el ensamblaje de los trenes que han ido llegando paulatinamente desde China.

Estos vehículos, cien por ciento eléctricos y con tecnología de conducción automática, comenzarán sus recorridos de prueba sobre los rieles instalados a finales de este mismo año, garantizando que el sistema soporte la demanda estimada.

La infraestructura contará con dieciséis estaciones distribuidas a lo largo de casi veinticuatro kilómetros, conectando puntos estratégicos como el Portal de las Américas, la Avenida Primero de Mayo y la calle setenta y dos.

El sistema operará de manera integrada con Transmilenio, permitiendo un flujo de pasajeros más eficiente y reduciendo los tiempos de desplazamiento de manera drástica para los habitantes de Kennedy y Bosa, los principales beneficiados del sistema.

La administración distrital ha enfatizado que el cumplimiento de la meta de 2028 depende de la estabilidad en los frentes de obra y la ausencia de contratiempos geológicos o jurídicos.

