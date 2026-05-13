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Escrito por:  Winnie Rodríguez
Redactora     May 13, 2026 - 4:59 pm

La movilidad en Bogotá se vio seriamente afectada durante la tarde de este miércoles 13 de mayo por cuenta de varias manifestaciones y fuertes lluvias que complicaron el tránsito en distintos puntos de la capital.

Uno de los bloqueos más complicados se presentó en la carrera Séptima con calle 40, frente a la Universidad Distrital, donde continúa una protesta que obligó a hacer desvíos en varias rutas de Transmizonal. Según los reportes más recientes, más de 41.000 usuarios resultaron afectados por la situación.

También reportaron manifestaciones en la carrera 3 con calle 27 y en la calle 72 con carrera 11. En este último punto ya fueron levantados los desvíos y las rutas duales retomaron sus recorridos habituales.

Por cuenta de las protestas en la carrera Séptima, Transmilenio mantiene modificaciones para varias rutas zonales, entre ellas:

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  • BH907
  • T25
  • LA814
  • 18-3
  • 56A
  • 97
  • T40
  • HA642
  • 579
  • 593
  • 359
  • T13
  • T12
  • 598
  • HA601
  • CH131
  • CA124
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Los reportes oficiales indicaron que sobre las 2:31 de la tarde seguían los bloqueos frente a la Universidad Distrital y continuaban los desvíos para los buses que transitan por ese corredor vial.

A la complicada situación se sumaron las lluvias que se registraron durante la tarde en localidades como Engativá y Usaquén, donde varios conductores reportaron tráfico lento y congestión en corredores principales.

Ante esto, recomiendan a los ciudadanos salir con tiempo, consultar los canales oficiales de movilidad y revisar el estado de las rutas antes de desplazarse por la ciudad.

 

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