La movilidad en Bogotá se vio seriamente afectada durante la tarde de este miércoles 13 de mayo por cuenta de varias manifestaciones y fuertes lluvias que complicaron el tránsito en distintos puntos de la capital.
Uno de los bloqueos más complicados se presentó en la carrera Séptima con calle 40, frente a la Universidad Distrital, donde continúa una protesta que obligó a hacer desvíos en varias rutas de Transmizonal. Según los reportes más recientes, más de 41.000 usuarios resultaron afectados por la situación.
También reportaron manifestaciones en la carrera 3 con calle 27 y en la calle 72 con carrera 11. En este último punto ya fueron levantados los desvíos y las rutas duales retomaron sus recorridos habituales.
Por cuenta de las protestas en la carrera Séptima, Transmilenio mantiene modificaciones para varias rutas zonales, entre ellas:
- BH907
- T25
- LA814
- 18-3
- 56A
- 97
- T40
- HA642
- 579
- 593
- 359
- T13
- T12
- 598
- HA601
- CH131
- CA124
Los reportes oficiales indicaron que sobre las 2:31 de la tarde seguían los bloqueos frente a la Universidad Distrital y continuaban los desvíos para los buses que transitan por ese corredor vial.
A la complicada situación se sumaron las lluvias que se registraron durante la tarde en localidades como Engativá y Usaquén, donde varios conductores reportaron tráfico lento y congestión en corredores principales.
Ante esto, recomiendan a los ciudadanos salir con tiempo, consultar los canales oficiales de movilidad y revisar el estado de las rutas antes de desplazarse por la ciudad.
De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de: ⛈️
Engativá
Usaquén
⚠️Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución. pic.twitter.com/Ttn5Kb2KoZ
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 13, 2026
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