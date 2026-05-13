La movilidad en Bogotá se vio seriamente afectada durante la tarde de este miércoles 13 de mayo por cuenta de varias manifestaciones y fuertes lluvias que complicaron el tránsito en distintos puntos de la capital.

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Uno de los bloqueos más complicados se presentó en la carrera Séptima con calle 40, frente a la Universidad Distrital, donde continúa una protesta que obligó a hacer desvíos en varias rutas de Transmizonal. Según los reportes más recientes, más de 41.000 usuarios resultaron afectados por la situación.

También reportaron manifestaciones en la carrera 3 con calle 27 y en la calle 72 con carrera 11. En este último punto ya fueron levantados los desvíos y las rutas duales retomaron sus recorridos habituales.

Por cuenta de las protestas en la carrera Séptima, Transmilenio mantiene modificaciones para varias rutas zonales, entre ellas:

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BH907

T25

LA814

18-3

56A

97

T40

HA642

579

593

359

T13

T12

598

HA601

CH131

CA124

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Los reportes oficiales indicaron que sobre las 2:31 de la tarde seguían los bloqueos frente a la Universidad Distrital y continuaban los desvíos para los buses que transitan por ese corredor vial.

A la complicada situación se sumaron las lluvias que se registraron durante la tarde en localidades como Engativá y Usaquén, donde varios conductores reportaron tráfico lento y congestión en corredores principales.

Ante esto, recomiendan a los ciudadanos salir con tiempo, consultar los canales oficiales de movilidad y revisar el estado de las rutas antes de desplazarse por la ciudad.

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de: ⛈️ Engativá

Usaquén ⚠️Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución. pic.twitter.com/Ttn5Kb2KoZ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 13, 2026

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