Se siguen conociendo nuevos detalles del intento de asesinato de una mujer y su novio, y la muerte de un patrullero en el motel Las Vegas, en la localidad de Kennedy.

La protagonista de esta trágica historia es Paola Camargo, quien le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol en vivo cómo su expareja la agredía constantemente, esto hasta que la mujer decidió terminar la relación en diciembre de 2023, pues la atacó mientras ella estaba trabajando en su spa, hecho que quedó en video.

Mujer atacada por policía en motel de Bogotá se dio oportunidad en el amor

La relación con el patrullero duró un año y terminó hace 9 meses a causa de la violencia ejercida por el uniformado. A pesar de haber pasado por esta experiencia, Paola decidió darse una nueva oportunidad en el amor y empezar una relación con Fernando.

Narró que el día del intento de asesinato ella había pasado una tarde espectacular junto con su nueva pareja. Fueron al centro comercial, cenaron y decidieron terminar la velada en el motel Las Vegas.

Reveló que cuando vio a su expareja en el motel “él no me dijo nada, no alcanzó a decirme nada. Yo apenas lo vi sacó el arma y me lancé a mi carro. Cuando yo me lanzo al carro, sentí toda la cara estallada. Fueron tres disparos acá en la cara, uno me salió por este lado (la mejilla derecha), uno en el hombro”.

¿Cómo está su novio, también atacado por el patrullero en Bogotá?

Fernando, la nueva pareja de Paola, también resultó herido en este hecho. Recibió un impacto de bala en el brazo. Luego del crimen, el patrullero procedió a dispararse.

Inmediatamente ocurrieron los hechos, Paola y Fernando fueron trasladados al Hospital de Kennedy. La mujer aún se encuentra esperando a que le realicen una cirugía, mientras que su novio ya fue dado de alta.