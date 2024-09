Como de novela, así es la historia del policía que murió en Bogotá después de descubrir a su expareja con otro hombre en un motel ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital. El uniformado les disparó al verlos juntos subirse a un carro negro en el parqueadero del establecimiento y luego se pegó un tiro a él, lo que causó su fallecimiento.

Cómo fue el ataque de policía a mujer en motel de Bogotá

Las dos personas que recibieron los disparos fueron trasladadas a un centro médico, donde se confirmó que están fuera de peligro. La mujer fue identificada como Paola Camargo, quien en Noticias Caracol dio detalles de cómo fue el ataque.

“Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara, uno en el brazo, otro impacto se lo se lo bueno, le rozó a mi compañero, con la persona que yo estaba, y él me vio como yo estaba botando por la boca sangre. Yo dije ya me mató, definitivamente me mató y él se mató”.

Cómo está la mujer que fue atacada por policía en un motel

Se sabe que a la mujer le tienen que hacer una cirugía en su rostro, por lo que estará hospitalizada varios días más. Sin embargo, del hombre se sabe que se llama Luis Fernando Ospina Yepes y que sufrió una herida leve en su brazo, por lo que ya fue dado de alta en el centro médico y se encuentra a la espera de saber cómo se encuentra su compañera.

De acuerdo con la víctima, el día del ataque pasó un día agradable con su nuevo compañero en un centro comercial y después decidieron consumar su amor en una residencia de Bogotá, donde les llegó el policía.