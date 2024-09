Por: Canal Uno

El ataque armado que un patrullero de la Policía protagonizó en el motel ‘Las Vegas’ de la localidad de Kennedy, contra quien sería su pareja sentimental y otro hombre con el que presuntamente lo engañaba, ha conmocionado a Bogotá.

La Policía estableció inicialmente que el atacante era la pareja sentimental de la mujer, quien tras efectuar su ofensiva se quitó la vida con el mismo revólver.

“Una pareja que se encontraba en este lugar fue agredida mediante arma de fuego. La persona causante de este hecho se quita la vida […] De la información inicial que se obtiene se puede considerar que el agresor era la pareja sentimental del agresor de la ciudadana que se encontraba aquí en est sitio.”, expuso el oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, coronel Juan David Arango.

No obstante, un testimonio de una de las víctimas del ataque reveló detalles inéditos detrás de los hechos.

Paola Camargo, como se identificó la mujer violentada, aseguró en principio que durante el ataque armado ya estaba separada del uniformado de la policía, quien le efectuó al menos cuatro impactos de bala: tres en la cabeza y uno más en el hombro.

“Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara. Fueron tres impactos en mi cara, uno en el brazo, otro le rozó a mi compañero, a Fernando, la persona con la que yo estaba. Él me vio cómo yo estaba botando por la boca sangre y yo dije: ‘ya, me mató, definitivamente me mató’, y él se mató”, dijo Camargo una entrevista con Noticias Caracol.

Camargo aseguró en diciembre de 2023 terminó su relación con el uniformado alegando reiterados comportamientos agresivos del patrullero que afectaban su integridad.

“Me había agredido una vez, que fue en diciembre. Mi mamá entró, ahí tengo las cámaras, donde me coge durísimo del cabello y él está uniformado. Desde esa época yo dije: ‘no más. O sea, yo no voy a permitir ni que me peguen ni que me maltraten, ni que me traten de una manera incorrecta, y ya’”, expuso la mujer durante la entrevista con la sección ‘El Ojo de la Noche’, de ese noticiero.

La víctima también manifestó sentirse sorprendida ante la sorpresiva manera en cómo su expareja la localizó.