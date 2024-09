Pasado un día desde que se conocieron más detalles sobre el intento de asesinato por parte del policía Jhon Jario Acuña contra una pareja a la salida de un motel en el sur de la capital, una de las sobrevivientes al ataque, quien erróneamente fue señalada como la pareja del patrullero, reveló detalles sobre este trágico hecho.

Y es que, tal como lo dieron a conocer las autoridades, un uniformado de la Policía llegó al motel donde se encontraba su expareja y, sin mediar palabra, disparó 4 veces contra ella y su compañero al salir hacia el parqueadero para, posteriormente, quitarse la vida. Tanto la mujer como el compañero con quien se encontraba fueron trasladados a un centro asistencial.

Blu Radio y Noticias Caracol hablaron con Paola Camargo, mujer que recibió cuatro disparos por parte del patrullero fallecido, quien relató cómo ocurrieron los hechos, los cuales ya están siendo investigados por las autoridades correspondientes.

Acorde con lo que le contó la mujer a los medios previamente citados, ella salía del lugar en el que se encontraba con su compañero cuando sintió disparos en su cara y en el brazo. En el momento del ataque, afirma Camargo a los medios citados, ella vio correr a los parientes del policía, quienes, al parecer, se encontraban en el lugar.

La víctima, quien tendrá que someterse a intervenciones quirúrgicas debido a los disparos que recibió, aseguró a los medios colombianos que ya había pasado cerca de un año desde que ella había decidido terminar su relación con el patrullero por tener un comportamiento agresivo y violento.

Pese a esto, el patrullero se convirtió en una persona “obsesiva” hasta el punto de cometer la tragedia con la que amaneció la localidad de Kennedy en la madrugada de este lunes 9 de septiembre.

“Él se volvió obsesivo y violento cuando le dije que no quería seguir con él. Yo dije no más, o sea, yo no voy a permitir ni que me peguen, ni que me maltraten, ni que me hablen de una manera incorrecta, es mejor yo quedarme sola y ya”, relató la mujer desde el centro de salud en el que se encuentra.