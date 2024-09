Por: Noticias 24/7

Lo más destacado del mundo informativo y en diferentes ámbitos. Presentamos contenidos relevantes en el mundo digital, que acaparan la atención de miles de usuarios en diferentes plataformas. Visitar sitio

Un trágico caso ha conmocionado a Bogotá luego de la muerte de un patrullero de la Policía Nacional, quien se quitó la vida tras descubrir a su pareja con su amante en un motel en la localidad de Kennedy.

El incidente ocurrió el lunes 9 de septiembre, cuando el policía, John Jairo Acuña, confrontó a su pareja y abrió fuego antes de quitarse la vida.

(Lea también: Así se enteró el policía muerto de que su mujer estaba con otro: “Se trasladó al motel”)

¿Cómo está la mujer que fue atacada por Policía afuera de motel?

La mujer, quien sobrevivió milagrosamente al ataque, relató su experiencia en Blu Radio. Según su testimonio, recibió cuatro disparos: tres en la cabeza y uno en el hombro. A pesar de la gravedad de las heridas, se encuentra recuperándose en el hospital de Kennedy y está fuera de peligro.

“Sentí los disparos en mi cara… Yo dije, ya me mató, definitivamente me mató”, afirmó la víctima.

¿Policía y mujer que atacó afuera de motel en Bogotá ya no eran pareja?

La relación entre el patrullero y la mujer, según lo que ella reveló, había terminado en diciembre del año pasado debido al comportamiento agresivo y obsesivo del hombre.

La mujer explicó que tras varios episodios de violencia y maltrato, decidió poner fin a la relación: “Yo no voy a permitir ni que me peguen, ni que me maltraten”.

(Vea también: Revelan lo que hallaron en motel (en Bogotá) donde policía halló a su esposa con otro)

El día del ataque, la mujer había pasado un día agradable con su nuevo compañero antes de dirigirse al motel, donde fueron sorprendidos por el patrullero.

La mujer también contó que el patrullero se volvió controlador y que por eso terminó la relación: “En mi negocio, un spa, él se volvió obsesivo y violento cuando le dije que no quería seguir con él”, contó la víctima.