Un insólito caso ha sorprendido a los bogotanos con la historia de la muerte de un patrullero de la Policía Nacional, quien falleció después de pegarse un tiro al descubrir a su pareja con el amante en un motel de Bogotá. El hecho ocurrió este lunes 9 de septiembre, en un establecimiento ubicado en la localidad de Kennedy.

(Vea también: El fatal desenlace que tuvo el policía que descubrió a su esposa con el amante en Bogotá)

Cómo se encuentra la mujer atacada por policía en motel de Bogotá

La mujer, que sobrevivió junto a su amante milagrosamente al ataque, habló en Blu Radio y relató que recibió 4 disparos, tres en la cabeza y uno en el hombro, por lo que se encuentra en el hospital de Kennedy recuperándose y fuera de peligro.

“Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara, uno en el brazo, otro impacto se lo se lo bueno, le rozó a mi compañero, con la persona que yo estaba, y él me vio como yo estaba botando por la boca sangre. Yo dije ya me mató, definitivamente me mató y él se mató”, señaló.

Cómo era la relación de policía que descubrió a su esposa en motel de Bogotá

Todo habría empezado en diciembre del año pasado, según la mujer, cuando decidió terminar su relación con John Jairo Acuña, el patrullero, debido a el comportamiento agresivo de él, de acuerdo con la emisora.

“En mi negocio, un spa, él se volvió obsesivo y violento cuando le dije que no quería seguir con él. Yo dije no más, o sea, yo no voy a permitir ni que me peguen, ni que me maltraten, ni que me hablen de una manera incorrecta, es mejor yo quedarme sola y ya”, expresó.

Lee También

De acuerdo con la víctima, el día del ataque pasó un día agradable con su nuevo compañero en un centro comercial y después decidieron consumar su amor en una residencia de Bogotá, donde les llegó el policía.