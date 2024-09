Todavía se siguen conociendo más detalles de la particular historia que terminó con un fatal desenlace en Bogotá, cuando un policía descubrió a su pareja con el amante en un motel, les disparó y luego él se pegó un tiro falleciendo a las afueras del lugar. Ambos sobrevivieron y se encuentran en el hospital de Kennedy recuperándose de sus heridas.

(Vea también: Dicen cómo está esposa de policía descubierta con amante en Bogotá; ambos fueron heridos)

En primer lugar, el patrullero fue identificado como John Jairo Acuña, de 31 años, quien tenía además un bebé con la mujer. Además, la compañera fue identificada en las últimas horas como Paola Camargo, quien habló en Blu Radio y dio detalles de la relación que sostuvo con el policía, pues asegura que el vinculo lo terminaron desde diciembre por el comportamiento agresivo de él.

Cómo era la relación del policía con la mujer a la que atacó en motel

“En mi negocio, un spa, él se volvió obsesivo y violento cuando le dije que no quería seguir con él. Yo dije no más, o sea, yo no voy a permitir ni que me peguen, ni que me maltraten, ni que me hablen de una manera incorrecta, es mejor yo quedarme sola y ya”, dijo Camargo en la emisora.

Lee También

Cómo fue el ataque del policía a su pareja en motel de Bogotá

La mujer dio detalles del ataque y aseguró que recibió cuatro disparos, tres en la cabeza y uno en el hombro, pero milagrosamente se salvó. Lo increíble del caso es que ella vio a la familia del patrullero en el lugar de los hechos.

“Justo cuando él se disparó, vi salir corriendo a su madre, padre, hermana y sobrina”, indicó Paola Camargo en la cadena radial.