Bogotá está asombrada con una historia que terminó con un fatal desenlace, pues fue protagonizada por un patrullero de la Policía Nacional que falleció a las afueras de un motel después de descubrir a su pareja con el amante en el establecimiento. El uniformado les disparó a ambos y luego se pegó un tiro a él. Ambos están fuera de peligro.

Cómo fue el ataque a mujer por parte de un policía en un motel, en Bogotá

A raiz de este caso, la mujer fue identificada como Paola Camargo, quien habló en Noticias Caracol y dio detalles de cómo fue el ataque que sufrieron ella y su compañero, quienes milagrosamente están fuera de peligro.

“Estuvimos en el hotel, sentí los disparos en mi cara, fueron tres impactos en la cara, uno en el brazo, otro impacto se lo se lo bueno, le rozó a mi compañero, con la persona que yo estaba, y él me vio como yo estaba botando por la boca sangre. Yo dije ya me mató, definitivamente me mató y él se mató”, señaló.

Cuáles son los chats entre policía muerto en motel y su expareja

La mujer dice que terminó su relación con él en diciembre pasado debido a su comportamiento agresivo y que él la buscaba en su negocio, donde le rogaba que volvieran. De hecho, en el citado noticiero se revelaron unos chats del patrullero con ella, que dejan ver las súplicas del hombre porque ella le prestara atención.

“No sea así, Paola. Contésteme, por favor, una llamada no más, Pao. Ya me voy de su vida, ya le pedí perdón, merezco que sepa cosas y no es más se acabó. Por favor no me cuelgue, no puedo estar tranquilo”, fue uno de los mensajes que se lee en los chats.