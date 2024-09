El triángulo amoroso entre el uniformado, la mujer que dice ser su expareja y un hombre, cuya identidad no se conoce aún, sigue arrojando pistas sobre lo que pudo haber ocurrido en un motel en Bogotá y que dejó como víctima mortal al patrullero.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Kennedy, sur de la capital, y de acuerdo con las primeras versiones se conoció que la mujer, identificada como Paola Camargo, ya no sostenía una relación con el policía y tuvieron varios episodios de maltrato durante el tiempo que estuvieron juntos.

Así se evidencia en un video que fue publicado por Noticias Caracol este martes, en el que muestra una fuerte discusión entre el uniformado y la mujer. En la grabación, que dura unos pocos segundos, aparece el hombre maltratándola, tapándole la boca y forcejando con ella sobre una mesa, en una casa.

Según el relato de la mujer a ese mismo medio, fueron tantas las agresiones del patrullero, que en diciembre pasado decidió terminar su relación. “Desde ahí comenzó otro calvario por los celos y la obsesión del policía que se quitó la vida porque no quería verla con otro hombre”, dice el informe de Noticias Caracol.

En el testimonio, Paola Camargo también enfatiza en que había recibido amenazas del uniformado durante varios meses, situación que terminó en un fatal desenlace esta semana.

Sobre el video del maltrato del uniformado, la mujer explicó:

“Tuvo unos comportamientos guaches. Y desde ahí dije que ya no más, bloqueé a la mamá, lo bloqueé a él, de redes sociales. Absolutamente de todo lado, todo el tiempo vivía insistiéndome que si no era para él, no era para nadie”.