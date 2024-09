Cintia Cossio está acostumbrada a llevarse todos los focos por sus declaraciones en redes sociales o por las decisiones que giran en torno a su vida personal, familiar y amorosa, por lo que cientos de internautas andan a la expectativa de lo que pase en su vida.

Recientemente, en una entrevista con Eva Rey, la ‘creadora de contenido’ reveló el dinero que gana mensualmente gracias a las distintas actividades que lleva cabo en Internet, y que se equipara con lo que gasta en productos de belleza en este mismo periodo de tiempo.

En medio del diálogo con la española, la ‘influenciadora’ aseguró que: “A mí me va muy bien en todo. Digamos, si este mes abandoné Only, pero hice más pautas en Instagram y más videos en Facebook, pues obviamente voy a facturar más. Facebook, también, cuando le meto a los videos, me va súper… Con un solo video me puedo hacer 10.000 (41’825.000 pesos) y 11.000 dólares (46’008.000 pesos), como hay algunos que les hago 1.000 dólares”.

Igualmente, le comentó a la periodista que al mes no tenía clara la cifra de dinero que le ingresa al mes, pero sí confesó que ha llegado a percibir más de 1.000’000.000 de pesos.

¿Cómo se llama la enfermedad que tiene Cintia Cossío?

La antioqueña tiene una afección que la ha afectado durante algunos años, que es conocida como angioedema hereditario, y según el portal médico Medline Plus, es causada por un bajo nivel o funcionamiento inadecuado de una proteína llamada inhibidor de C1. Esta afecta los vasos sanguíneos.

¿Cuántos años tiene la ‘influencer’ Cintia Cossio?

Cintia, quien lleva una relación muy cercana con su hermano, Yeferson, tiene una edad de 27 años. El portal Famous Birthdays menciona que la mujer nació el 24 de octubre de 1996.

Asimismo, agrega que, aparte del modelaje, también es artista de maquillaje y comparte diferentes fotos tanto del proceso como de los resultados finales.

