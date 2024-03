Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

Cintia Cossio, conocida en la farándula colombiana por su contenido diverso en redes sociales, su belleza y sensualidad y por la polémica de su divorcio inesperado, se puso de nuevo en el foco de la atención de las revistas de y canales de entretenimiento, tras contar la verdadera razón por la que se dejó con Jhoan López.

Aunque en un principio la ‘influencer‘ no quería entrar en detalles y solo dio a conocer a la opinión pública la decisión de dejar hasta ahí la relación, recientemente rompió el silencio y contó cómo sucedió todo. Cabe recordar que una de las motivaciones de Cintia para guardar silencio y mantenerse alejada de las entrevistas y las redes, fue por el bienestar de su pequeño hijo.

Hace poco, en medio de una grabación de un podcast con el ‘youtuber’ mexicano ‘Un tal fredo’, Cintia compartió con sus fans la verdad sobre lo sucedido en su hogar, lo que desencadenó la separación. Según ella, fue su ex quien falló al sostener una relación con otra mujer.

Para la creadora de contenido no fue complicado enterarse, pues contó que encontró pistas en el celular de López, por lo que él no tuvo otra opción que confesar: “Dios me dio la lección de mi vida. Jhoan tuvo una aventura, pero tuvo tanta valentía y amor por mí que me lo confesó”, expresó.

Y añadió cómo fue el momento exacto del detonante, “yo vi el contacto de una persona en su celular y le pregunté – ‘¿usted por qué tiene ese contacto?’- cuando me dice dizque: ‘siéntese que le voy a contar toda la verdad’”.

Cossio admitió que aunque ella sabía que sus palabras eran ciertas, en el fondo esperaba que se tratara de una mentira, ya que entró en un estado de negación. Tras entender que era una realidad, pasó por días difíciles, “Yo lloré durante 20 días en mi casa y estuve sin comer y él solo me decía: ‘hago lo que tú me digas’”.

A pesar de intentar salvar su matrimonio con terapia, Cintia y Jhoan no lograron superar la crisis y decidieron separarse definitivamente.

