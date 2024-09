Este 2 de septiembre y luego de varios meses luchando contra un cáncer, Rodolfo Hernández falleció en una clínica de Bucaramanga en la que estuvo en una unidad de cuidado intensivo durante semanas.

En sus 79 años de vida, el ingeniero tuvo una larga trayectoria empresarial y política. Formado como ingeniero civil, fue invitado a hacer parte de una poderosa constructora que se llamó Hernández, Gómez y Serrano, aunque con la salida de uno de sus socios y la muerte de otro, la empresa terminó en su poder.

Luego de lograr una buena fortuna, Hernández Suárez se dedicó a la política. Llegó a ser alcalde de Bucaramanga y luego fue aspirante a la presidencia, momento en el que salió a la luz su madre, la señora Cecilia Suárez de Hernández.

Para ese momento (2022), ella tenía 97 años y sorprendía la lucidez con la que se expresaba frente a cualquier persona. De hecho, en su momento, recordó la historia por la que duerme con una pistola muy cerca de ella.

“Una vez se robaron una vaca en la pesebrera y yo me desperté. La vaca estaba bramando y el ternero también. Le dije a mi esposo: ´Luis, se robaron la vaca´. Y él me dijo: ‘Yo no me paro’. Entonces me paré, saqué el revólver, la vaca la llevaban loma arriba y eché plomo”, dijo en aquel momento con una foto que se volvió un meme.

Actualmente, la mamá de Rodolfo Hernández tiene 99 años y sufre la pérdida de uno de sus hijos más queridos. El ingeniero fue uno de los más exitosos y prósperos del matrimonio entre Luis Jesús Hernández Rojas y Cecilia Suárez de Hernández, ambos de origen campesino, por eso hay preocupación por lo que pueda pasar con la madre del excandidato presidencial.

Si bien siempre se mostró como ‘un roble’, con casi 100 años, hay dudas sobre cómo va a tomar la muerte de su hijo más destacada. De hecho, ella ha estado aislada de todos en los últimos años y poco se ha sabido de su estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades son las únicas que se han pronunciado por la muerte de Rodolfo Hernández, pero se espera que en las próximas horas lo haga la familia.

Esta fue una de las últimas imágenes del fallecido ingeniero con su madre.

