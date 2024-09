Por: Noticias 24/7

En la madrugada del lunes 9 de septiembre de 2024, la localidad de Kennedy en Bogotá fue escenario de un violento incidente en el motel Las Vegas, donde un patrullero de la Policía Metropolitana atacó a su expareja, y a su supuesto amante.

El patrullero, identificado como John Camargo, disparó contra su pareja y luego se quitó la vida. La historia, que ha conmocionado a la comunidad, ha da do varios giros.

La sobreviviente del ataque, aseguró que estaba separada de Camargo desde diciembre de 2023, tras un año de relación marcada por la agresividad del policía.

¿Cómo está la mujer atacada por policía en motel de Bogotá?

Según su testimonio, recibió cuatro impactos de bala, tres en la cabeza y uno en el hombro, pero logró sobrevivir al ataque.

La víctima recordó que la relación se deterioró cuando el patrullero comenzó a volverse violento. Un episodio en diciembre de 2023, registrado por cámaras de seguridad en su negocio, un spa, muestra cómo Camargo la agredió mientras estaba uniformado. La mujer confesó que no lo denunció en ese momento, algo que ahora lamenta profundamente. “Si lo hubiera denunciado a tiempo, tal vez no hubiera pasado esto”, afirmó.

Policía que intentó matar a su ex habría amenazado a su familia

Además, la fectada comentó que había bloqueado al hombre de redes sociales, pero él seguía insistiendo en que, si no podía estar con ella, no estaría con nadie.

La mujer dijo que constantemente le mostraba el arma de fuego a su familia, con el fin de dejarles claro que estaba dispuesto a lo que fuera por ella.