En las últimas horas, se conoció un delicado caso en el occidente de Bogotá, luego de que un sujeto protagonizara un escándalo y brutal agresión contra una mujer frente a decenas de menores de edad en el barrio Bochica, localidad de Engativá.

En confusos hechos, un sujeto arribó al Colegio Distrital Rodolfo Llinás de Bogotá, lugar en el que estaba quien sería su cónyuge y, luego de una discusión, la atacó desaforadamente en presencia de sus hijas, quienes se limitaron a gritar mientras muchos pasaban.

Qué pasó con la agresión a mujer en Engativá

El agresor fue detenido por algunos de los testigos, quienes le pidieron que se calmara, mientras la mujer hacía una llamada y era grabada. En las imágenes conocidas por Pulzo se puede evidenciar que la víctima del ataque tenía varios hematomas en su frente y se mostraba atemorizada.

Cabe resaltar que las imágenes no se publican, teniendo en cuenta la presencia de menores en las mismas.

Los presentes indicaron que todo se habría desencadenado por un ataque de celos. Aunque en un principio se pensó que el sujeto había desistido de su arremetida, de un momento a otro tomó una piedra y lanzó contra el carro de la mujer para destruirlo.

Qué pasó con el hombre que destruyó un carro en Engativá

En las imágenes se puede ver que el hombre no cesó su ataque contra el carro, le destruyó todos los vidrios, parte de las puertas y mientras tanto gritaba que iba a matar a alguien, no obstante, no hay claridad sobre la situación o de quién hablaba.

Las autoridades lo capturaron, aunque, no se sabe si le impondrán alguna restricción judicial.