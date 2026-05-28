Hay conmoción en Bogotá por la muerte de Johan Manuel Percy, un adolescente de 16 años que perdió la vida luego de recibir un fuerte golpe en el pecho durante una práctica de boxeo en el Instituto de Educación Distrital Prado Veraniego, en la localidad de Suba. El caso desató múltiples reacciones entre padres de familia, estudiantes y autoridades educativas de la capital.

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Qué dijo la Secretaría de Educación sobre muerte de Johan Manuel Percy en Bogotá

Tras conocerse el fallecimiento del menor, la Secretaría Distrital de Educación emitió un comunicado en el que explicó las medidas tomadas por la institución desde el momento de la emergencia. La entidad aseguró: “Desde el momento en que se conoció la emergencia, la institución activó los protocolos establecidos y la Secretaría de Educación inició de manera inmediata el acompañamiento integral, incluyendo procesos de contención emocional y apoyo psicosocial, a la institución educativa y a toda la comunidad”.

Asimismo, la Secretaría sostuvo que el caso todavía es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, aunque aclaró que el episodio “sería producto de una situación no asociada a un acto violento”. La entidad distrital también manifestó: “La SED reitera su compromiso indeclinable con el cuidado, la protección y el bienestar de niñas, niños y jóvenes en los colegios y sus entornos”.

Ángela Herrera, hermana del menor, entregó detalles de lo ocurrido en declaraciones a Citytv. Según contó, Johan se encontraba compartiendo con otros estudiantes cuando ocurrió el impacto que terminó siendo fatal. “Él se encontraba jugando boxeo en el patio del colegio”, afirmó la mujer al medio citado.

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Según compañeros de clase de la víctima, el joven cayó al suelo luego de recibir el golpe en el tórax. Aunque inicialmente expresó que quería continuar con la actividad, instantes después se desmayó dentro del plantel educativo. La situación provocó momentos de angustia entre quienes presenciaron la escena.

Por otro lado, la familia del adolescente cuestionó la reacción del colegio frente a la emergencia. Ángela Herrera aseguró que no hubo una atención rápida por parte de algunos docentes y personal del plantel. “Quienes prestaron la ayuda fueron los compañeritos, los que llamaron a los profesores y todo esto”, denunció la hermana del menor.

Ante el delicado estado de salud del estudiante, las directivas del colegio se comunicaron con el padre del adolescente para informarle lo sucedido. Posteriormente, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y encontraron al joven mientras recibía primeros auxilios.

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