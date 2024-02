Escrito por: Redacción Bogotá



Pocos días han transcurrido desde que se encontró el cuerpo de Dilan Santiago Castro, un menor de dos años que había desaparecido desde el pasado 6 de febrero y que fue hallado muerto en un cultivo de papa de la vereda en donde vivía junto a su madre.

Aunque las causas de su muerte siguen siendo un misterio, y son pocas cosas concretas las que hasta el momento se saben, el pasado lunes 12 de febrero, la Fiscalía llevó a cabo un interrogatorio con los familiares y allegados al menor para esclarecer los hechos y hallar hipótesis.

En eso, la madre de Dilan, Derly Rivas, habló con varios medios antes de ingresar a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, donde habían citado a los familiares del menor de edad para indagar sobre los primeros indicios de la muerte del menor.

Aunque algunas versiones de los familiares no cuadran, Derly, en medio de lágrimas, dio a Noticias Caracol una declaración que puede dar luces para buscar a nuevos sospechosos, que, en este caso, serían algunos habitantes de su vereda.

“Si no me querían ver en la vereda, me hubieran dicho, de corazón, váyase, mujer, pero no hubieran hecho eso”, contó la progenitora al medio citado.

Esta afirmación sería una pieza clave para que la Fiscalía no solo interrogue a los familiares del menor fallecido, sino que también tenga en cuenta a las personas de la vereda que podrían verse involucradas en este lamentable hallazgo.

Estas declaraciones de la madre se deben a que, como lo afirmarían varios medios, tanto ella como su hijo llevaban poco tiempo en el lugar, pues la madre había llegado a la vereda hace algunas semanas.

Así mismo, Derly le contó a El Tiempo que ella no era responsable de la muerte de su hijo como lo hacen ver en redes sociales, porque, de haberlo hecho, no estaría dando la cara. “Están diciendo que yo lo maté. Si yo lo hubiera matado no estaría aquí poniendo la cara y ya me hubiera desaparecido”, le dijo al noticiero.

En medio de la tristeza, la mamá del niño también se defendió de los comentarios por usuarios de redes e hizo un llamado a la empatía, afirmando a Noticias Caracol que “no entiende por qué hay gente que la juzga sin saber de su dolor”.