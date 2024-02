El país está a la espera de conocer los resultados de los exámenes forenses al niño Dilan Santiago Castro, hallado muerto en un cultivo de papá en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, el pasado sábado 10 de febrero y después de estar reportado varios días como desaparecido.

(Vea también: Papá de Dilan Santiago aseguró que tuvo “delicado” problema con la mamá del niño)

Aunque se han tejido todo tipo de versiones sobre el caso, la Fiscalía está investigando a sus familiares, quienes son los primeros que deberán responder por la muerte de Dilan Santiago, ya que su fallecimiento se dio en extrañas circunstancias, pues su cuerpo no tenía señales de violencia.

Al respecto, su madre, Derly Julieth, habló con Noticias Caracol este lunes 12 de febrero y se refirió a lo nuevo que ha pasado con el caso y la investigación, pues asegura que todavía no hay resultados.

“Nada, estoy esperando a ver qué dice Medicina Legal. A mi no me lo han dejado mirar, desde el sábado que lo encontraron no lo he podido ver. Esperando a ver, porque no se sabe si el niño fue abusado, asfixiado, vamos a entrar a ver qué razón nos tienen y ver si nos entregan el cuerpo”, indicó.

Nuevos detalles de la muerte de Dilan Santiago Castro: mamá del pequeño dice que “no se sabe si el niño fue abusado”. Además, afirma que la “están juzgando mucho por redes, diciendo que yo y mi mami acabamos con mi bebé. Las cosas no son así. La gente no sabe el dolor que tiene… pic.twitter.com/EmAjuAKP1N — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 12, 2024

Por qué señalan a la mamá y la abuela de Dilan Santiago

De igual manera, en las hipótesis que se han armado en redes sociales, a la mujer y a la abuela del pequeño las han señalado por tener responsabilidad en la muerte de Dilan, pues la versión que dio ella no ha convencido a muchas personas, ya que dijo que el niño se le perdió cuando fue a cocinar y en una zona donde no hay mucha afluencia de personas. Ella se refirió en el citado medio a esas acusaciones.

“Me están juzgando mucho por redes, que yo y mi mamá acabamos con mi bebé, cuando las cosas no son así. Usted cree que si yo hubiera acabado con él, yo estaría acá poniendo la cara. Yo estoy haciendo todo, en ese momento que mi bebé se perdió, salí a buscarlo”, expresó.

Lee También

La mujer dice en la entrevista que no tenía problemas con nadie y que apenas se desplazó hace pocos días a la ciudad desde el departamento del Tolima, donde es oriunda.

“No, yo llegué hace 15 días a Bogotá a buscar un mejor futuro. Yo tengo un dolor muy grande que nadie sabe, no conocía a nadie”.