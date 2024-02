El país sigue consternado por la muerte del niño Dilan Santiago Castro, de 2 años, en Bogotá. Su cuerpo fue hallado sin signos de violencia el pasado sábado 10 de febrero y en extrañas circunstancias, pues las autoridades lo encontraron en un cultivo de papa, en inmediaciones a la finca donde vivía junto a su madre.

A pesar de que la mamá dijo que el niño se le perdió cuando ella fue a cocinar, la mujer ha señalado al padre del pequeño como uno de los sospechosos por su muerte; sin embargo, se ha conocido en las últimas horas que el hombre vivía en el municipio del Líbano, Tolima, aunque la versión que él dio también siembra dudas en el caso.

“Yo llevaba un mes y medio sin tener contacto con mi hijo ni con la mamá. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz trabajando. Hasta el día miércoles, muy a las 4 de la tarde, cuando me dieron la razón de que mi hijo estaba desaparecido”, indicó Marlon Castro, papá del niño a Noticias Caracol.

Desde la desaparición de Dilan, la madre aseguró que se separó de Marlon por violencia intrafamiliar y por cómo él trataba al pequeño: “Le andaba muy duro, lo regañaba mucho, le pegaba con chancleta y a mi no me gustaba. Por eso lo dejé”, dijo Derly Julieth al citado noticiero.

Posterior a esa declaraciones, el padre de Dilan Santiago confirmó en el informe periodístico que desde principio de año no tiene relación con la mamá del niño y aseguró que a su hijo lo vio por última vez el 3 de enero. De igual manera, explicó en la entrevista por qué no se comunicaba con la mamá: “La separación de ella conmigo fueron problemas personales entre nosotros dos. Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella”.

El pequeño cuerpo de Dilan Santiago reposa en Medicina Legal, donde se le harán las respectivas pruebas para establecer las causas de su muerte.