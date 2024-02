El atletismo está cambiando de una forma bastante interesante durante los últimos años, dado que la tecnología ha tomado más protagonismo y las grandes marcas se han esforzado en hacer tenis que ayuden al deportista a romper récords y mejorar los números que ya están establecidos.

El último en hacer historia había sido, de hecho, el atleta keniano Kelvin Kiptum, quien en octubre del año pasado, en la Maratón de Boston, en Estados Unidos, rompió el récord mundial y quedó muy cerca de rebajar la barrera de las 2 horas, por lo que prometía ser muy importante en este deporte y, de hecho, había una gran expectativa con él en los Juegos Olímpicos.

In memory of Kelvin Kiptum, relive the moment he broke Eliud Kipchoge’s marathon world record. 🏃‍♂️💨

In October last year, the Kenyan finished the Chicago marathon in 2:00:35, shaving over 30 seconds off Kipchoge’s best effort. ⏱️ pic.twitter.com/mrsLOw6IwG

— Eurosport (@eurosport) February 12, 2024