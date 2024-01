El misterioso caso se presentó en la madrugada de este domingo 31 de diciembre en el oeste de Kenia y, de acuerdo con las autoridades de ese país, el deportista presentaba heridas con arma cortopunzante.

Su cuerpo fue encontrado sin vida dentro del vehículo que iba conduciendo y la Policía está investigando qué pudo haber pasado.

El uniformado añadió que el cuerpo de Kiplagat tenía heridas en el cuello y en el pecho que hacían pensar que había sido apuñalado.

Acá, el video que mostraría el momento en el que el atleta intentó escapar de sus posibles victimarios:

Preliminary Police investigation indicate that Ugandan athlete Benjamin Kiplagat was "hunted down in the dead of the night", stabbed and left to die by the roadside.

CCTV capture the last moments Benjamin attempted to flee from his killers, before crashing into a ditch. https://t.co/RLwJMjuZqn pic.twitter.com/h8Z7RIbK6o

— Saddique Shaban (@SaddiqueShaban) January 1, 2024