Luis Díaz, a pesar de que en Liverpool se quedó con ganas de celebrar contra Newcastle, sacó a relucir su mejor ánimo después de un resultado que le da confianza a él y a sus compañeros en el torneo local.

El colombiano arrancó desde la banca en la victoria 4-2 en la fecha 20 de la Liga Premier, que estuvo antecedida por cuestionamientos en su contra. Por eso, de manera muy sutil, dejó un recado frente a esos señalamientos.

El mensaje, con el que gambeteó los ataques, mostró cuatro de los momentos en los que fue protagonista en el terreno de juego, para aportar antes de que estuviera en el banquillo como un espectador más junto a su director técnico.

A pesar de las pullas en contra del delantero de Liverpool, el guajiro se ha catapultado como el mejor colombiano a nivel internacional de acuerdo con las clasificaciones de expertos en fútbol.

Estas fueron las postales y el recado que Luis Díaz soltó después de su buena participación en la victoria de Liverpool contra Newcastle en el campeonato de Inglaterra.

Best way to start 2024 ❤️🙌🏻 pic.twitter.com/VxxCTGyYbF

— Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) January 2, 2024