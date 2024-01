El fútbol inglés no paró este primero de enero y Liverpool recibió en su casa a Newcastle en el único juego del día de la jornada 20 de la Premier. Para el compromiso, el técnico Jurgen Klopp alineó al extremo colombiano como titular y este respondió a cabalidad, aunque la suerte no estuvo de su lado.

La primera gran intervención del guajiro se dio al minuto 19 del primer tiempo, luego de que le anularan una anotación por un fuera de lugar de su compañero Darwin Núñez.

Acá, el gol anulado a Luis Díaz:

LUIS DÍAZ SCORES BUT IT IS OFFSIDE DUE TO NUNEZ’S RUN #LIVNEW pic.twitter.com/UkXMF7vRiR

— ⋆ (@MaccaHive) January 1, 2024