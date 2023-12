La plataforma experta en estadística y valores de mercado, Transfermarkt, realizó la actualización de precios correspondiente al parón invernal, en el que se tiene en cuenta el nivel mostrado en el comienzo de la temporada 23/24.

En dicha actualización también fluctúo el valor de los futbolistas colombianos, algunos con buen presente pudieron subir su precio, otros, por falta de minutos, vieron una disminución, pero la mayoría mantuvo su valor estable.

Todos los integrantes de la lista juegan en el exterior, siendo la Premier League de Inglaterra la liga que más aporta al top, con cuatro jugadores. La liga Rusa dice presente con dos figuras, mientras que solamente uno se encuentra en el continente americano, pero no en el cono sur, sino en la MLS.

Jugadores colombianos más costosos (cifras en millones de euros)

Luis Díaz; Liverpool (75 M) Jéfferson Lerma; Crystal Palace (20 M) Luis Sinisterra; AFC Bournemouth (17 M) Jhon Durán; Aston Villa (17 M) Dávinson Sánchez; Galatasaray (16 M) Wilmar Barrios; Zenit (14 M) ‘Cucho’ Hernández; Columbus Crew (13 M) Jhon Córdoba; Krasnodar (12 M) Jhon Lucumí; Bolonia (11 M) Daniel Muñoz; Genk (10 M)

Cabe destacar que Díaz, Lerma, Durán y Córdoba no vieron variaciones en su precio, por su parte, Muñoz subió de 9M a 10M, el Cucho de 10M a 13M, y Dávinson de 14M a 16M. Los que bajaron su valoración fueron Sinisterra, que pasó de 20M a 17M; Barrios, de 16M a 14M, y por último Lucumí, de 12M a 11M.

El colombiano más costoso de Suramérica es Jhon Arias, extremo del Fluminense y nominado a Rey de América, que con una actualización positiva logró subir de 8M a 10M e igualar la línea de Muñoz para ubicarse en el puesto 11. Hablando de la Liga local, con la reciente venta de Kevin Mier al fútbol mexicano, el jugador más valioso es Daniel Ruiz, de Millonarios, que con un costo de 3.5M ocupa el puesto 38 a nivel global.

La revista británica Four Four Two ha publicado su lista anual de los mejores 100 jugadores del mundo, destacando el rendimiento, estadísticas y participación a lo largo del año. Entre los destacados se encuentra Luis Díaz, extremo del Liverpool, posicionándose en el puesto 53, superando a figuras como Bruno Fernandes y Toni Kroos. A sus 26 años, Díaz es la única representación colombiana en la lista, que encabezan Erling Haaland, Jude Bellingham y Harry Kane.

La inclusión de Lionel Messi en el sexto lugar generó controversia, mientras que jugadores destacados como Cristiano Ronaldo, Neymar, Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Cristian Romero no figuraron en los mejores 100. La lista completa incluye jugadores de diversos clubes, destacando nombres como Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk y Kylian Mbappé.

Four Four Two basa su clasificación en criterios objetivos, pero la ausencia de algunas estrellas y la posición de otras ha generado debate entre aficionados y expertos. Luis Díaz destaca como representante colombiano en este selecto grupo de futbolistas reconocidos a nivel mundial.

