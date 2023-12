Como se ha vuelto costumbre en el cierre de cada año, la prestigiosa revista británica publicó la lista de los mejores 100 jugadores del mundo, teniendo como base en las estadísticas, rendimiento y participaciones durante los 12 meses de competencia.

Para 2023, Four Four Two destacó a Luis Díaz, extremo del Liverpool, quien ocupó el puesto 53 por encima de otras estrellas como Bruno Fernandes (Manchester United), Achraf Hakimi (PSG), Toni Kroos (Real Madrid), entre otros.

Cabe resaltar que el atacante guajiro, de 26 años, es la única representación colombiana en este listado que comandan Erling Haaland, Jude Bellingham y Harry Kane.

Justamente, una de las posiciones que causó revuelo entre la prensa y aficionados fue la de Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina, ya que quedó fuera del top 5, al ocupar la sexta casilla.

Sin embargo, la controversia más fuerte pasa por Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr, quien no aparece en el ‘ranking’ de los mejores 100, al igual que Neymar y los campeones del mundo Ángel Di María (Benfica), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Cristian Romero (Tottenham).

Lista completa de los 100 mejores futbolistas del mundo

Erling Haaland – Manchester City. Jude Bellingham – Real Madrid. Harry Kane – Bayern Munich. Kylian Mbappe – PSG. Rodri – Manchester City. Lionel Messi – Inter Miami. Bernardo Silva – Manchester City. Mohamed Salah – Liverpool. Antoine Griezmann – Atlético de Madrid. Vinicius Jr – Real Madrid. Bukayo Saka – Arsenal. Jamal Musiala – Bayern Munich. Kevin De Bruyne – Manchester City. Victor Osimhen – Napoli. Ilkay Gündogan – Barcelona. William Saliba – Arsenal. Trent Alexander-Arnold – Liverpool. John Stones – Manchester City. Rafael Leao – Milan. Declan Rice – Arsenal. Alisson – Liverpool. Bruno Guimaraes – Newcastle. Ederson – Manchester City. Martin Odegaard – Arsenal. Khvicha Kvaratskhelia – Napoli. Ruben Dias – Manchester City. Leroy Sané – Bayern Munich. Robert Lewandowski- Barcelona. Kyle Walker- Manchester City. Son Heung-min – Tottenham. Xavi Simons-RB Leipzig. Virgil van Dijk – Liverpool. Pedri – Barcelona. Lautaro Martínez – Inter. Warren Zaire-Emery – PSG.. Eduardo Camavinga – Real Madrid Alejandro Balde – Barcelona. James Maddison – Tottenham. Julián Álvarez – Manchester City. Kieran Trippier – Newcastle. Marc-Andre Ter Stegen – Barcelona. Kaoru Mitoma – Brighton. Luka Modric – Real Madrid. Takefusa Kubo – Real Sociedad. Joshua Kimmich – Bayern Munich. Frenkie de Jong – Barcelona. Kim Min-jae – Bayern Munich. Randal Kolo-Muani – PSG. Dibu Martínez – Aston Villa. Mike Maignan – Milan. Gabriel Martinelli – Arsenal. Alphonso Davies – Bayern Munich. Luis Diaz – Liverpool. Kingsley Coman – Bayern Munich. Dusan Vlahovic – Juventus. Lois Openda – RB Leipzig. Bruno Fernandes – Manchester United. Alexander Isak – Newcastle. Achraf Hakimi – PSG. Rodrygo – Real Madrid. Florian Wirtz – Bayer Leverkusen. Santiago Giménez- PSV. Gavi – Barcelona. Marquinhos – PSG. Toni Kroos – Real Madrid. Joao Palhinha – Fulham. Anthony Gordon – Newcastle.. Granit Xhaka -Bayer Leverkusen Aurelien Tchouameni – Real Madrid. Theo Hernandez – Milan. Sven Botman – Newcastle. Phil Foden – Manchester City. Julian Brandt – Dortmund. Dejan Kulusevski – Tottenham. Hakan Calhanoglu – Inter. Moussa Diaby – Aston Villa. Marcus Rashford – Manchester United. Jack Grealish – Manchester City. Dominik Szoboszlai – Liverpool. Victor Boniface – Bayer Leverkusen. Federico Valverde- Real Madrid. Raheem Sterling – Chelsea. Douglas Luiz – Aston Villa. Federico Chiesa – Juventus. Martin Zubimendi – Real Sociedad. Viktor Gyokeres – Sporting. Christoper Nkunku – Chelsea.. Ivan Martin – Girona. Marcus Thuram – Inter. Nico Williams – Bilbao. Serhou Guirassy – Sttugart. Enzo Fernández – Chelsea. Olivier Giroud – Milan. Isco – Real Betis. Lucas Paquetá – West Ham. Karim Benzema – Al Ittihad. Micky van de Ven – Tottenham. Diogo Costa – Porto. Nahuel Molina – Atlético Madrid. Sergio Busquets – Inter Miami.

