El año del Inter de Miami fue bastante curioso, ya que en el primer semestre no tuvo los resultados que todo el mundo esperaba, pero en el segundo llegaron jugadores como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba y ganaron el primer título de su historia, pero eso no evitó que quedaran eliminados de la MLS.

Sin embargo, en 2024 las cosas pintan mejor, ya que los jugadores estarán más acomodados tanto a la ciudad como al equipo y se espera que también se sume el uruguayo Luis Suárez en las próximas semanas, por lo que se estima que conseguirán muchos más títulos juntos.

Además, para tener un mejor posicionamiento a nivel mundial, el equipo hará una gira por Centroamérica y Asia en enero y febrero de 2024, con la que espera jugar partidos que les de rodaje y así comenzar la temporada en Estados Unidos en la mejor forma posible.

En medio de esa gira por Asia, hay un partido que llama la atención de todo el mundo, ya que el Inter Miami anunció que se enfrentará al Al Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que juega Cristiano Ronaldo.

Tal como informó el club norteamericano a través de sus redes sociales, el equipo de Lionel Messi jugará contra el Al Hilal y el Al Nassr de Arabia Saudita, los dos equipos más importantes de ese país, el 29 de enero y el primero de febrero, respectivamente, en el estadio Kingdom Arena Stadium de la ciudad de Riad.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2023