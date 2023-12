En el arranque de sus preparativos para la próxima temporada, el Inter Miami de Lionel Messi disputará un amistoso contra la selección de El Salvador el 19 de enero de 2024 en la capital del país centroamericano, anunció este jueves el equipo de la MLS.

“Estamos entusiasmados por enfrentar al combinado nacional de El Salvador en lo que será una buena primera prueba para nuestro plantel contra los mejores futbolistas del país”, dijo el director deportivo del Inter, Chris Henderson, en un comunicado.

First preseason game announced! 🇸🇻

To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!

Find out all the details here: https://t.co/CeiVmageTL pic.twitter.com/6XxhQ3xnv7

